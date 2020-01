Geänderte Abfahrtzeiten, neue Haltestellen kommen dazu, alte fallen weg: Ab Januar 2020 greift in Siegen-Wittgenstein der neue Fahrplan der VWS.

VWS ändert Busfahrpläne in Siegen-Wittgenstein im Januar

Siegen-Wittgenstein. Nach dem Ende der Weihnachtsferien greifen kommende Woche Fahrplanänderungen im Verkehrsgebiet der VWS im Kreis Siegen-Wittgenstein.

R10: Die Busse fahren wieder durchgehend von Siegen über Geisweid ZOB bis Kreuztal Ernsdorf Busbahnhof bzw. von Siegen über Geisweid ZOB bis Kreuztal Littfeld Burgholdinghausen. Das Umsteigen an den Haltestellen Siegen-Geisweid ZOB und Kreuztal P+R Bahnhof entfällt. Nach 8 Uhr bis Betriebsende gibt es wieder Fahrten im 15-Minuten-Takt im Abschnitt Siegen – Weidenau – Geisweid – Kreuztal. Abfahrtszeiten in Siegen ZOB sind zu den Minuten ‘03, ‘18, ‘33 und ‘48.

C130: Die Linie C130 verkehrt wieder zu allen Zeiten durchgehend von Siegen ZOB über Geisweid ZOB nach Geisweid Freibad und in das Wohngebiet Wenscht. Die Fahrten werden Montag bis Freitag von 4.55 bis 20.25 Uhr ab Siegen ZOB im 30-Minuten-Takt angeboten.

L162: An Schultagen wird auf der Linie mittags eine Fahrt von Brauersdorf nach Netphen über das Wohngebiet Königsberger Straße geführt. Abfahrtszeiten sind Brauersdorf Buswende 12.44 Uhr, Netphen Königsberger Straße 12.49 Uhr, Netphen Brücke 12.57 Uhr und Netphen Rathaus 12.59 Uhr.

L163: Die Fahrt von Netphen Rathaus um 13.02 Uhr endet an der Haltestelle Allenbach Bahnhofsvorplatz um 13.20 Uhr und fährt nicht weiter nach Hilchenbach Schulzentrum. Die Rückfahrt startet in Allenbach Bahnhofsvorplatz um 13.23 Uhr über Herzhausen, Eckmannshausen, Oelgershausen nach Netphen Rathaus (Ankunft 13.46 Uhr). An der Haltestelle Allenbach Bahnhofsvorplatz bestehen Anschlussverbindungen mit der R11 nach Kreuztal und Hilchenbach.

Die Taxibus-Fahrt Hilchenbach Schulzentrum 15.25 Uhr über Allenbach Bahnhofsvorplatz (15.32 Uhr) nach Eckmannshausen (15.48 Uhr) wird zur Regelfahrt mit einem Standardlinienbus bis zur neuen Endhaltestelle Oelgershausen (15.50 Uhr) verlängert.

A341: Vier Minuten früher startet die Fahrt von Dillnhütten Reuter (neu 7.29 Uhr) über Bottenbach nach Buschhütten Grundschule (neu 7.44 Uhr) und Kreuztal Kath. Grundschule (neu 7.53 Uhr).

A350: Montag, Mittwoch und Donnerstag gibt es eine Fahrt von Büschergrund Schulzentrum um 15.43 Uhr nach Freudenberg Morer Platz (15.50 Uhr) mit Umsteigemöglichkeit auf die R40 (Freudenberg Morer Platz 15.52 Uhr über Niederndorf, Oberfischbach, Lindenberg nach Siegen ZOB 16.28 Uhr.)

A353 Für Schüler, die mit der A353 um 13.35 Uhr nach Freudenberg-Lindenberg fahren, wird zusätzlich die auf die bisherige Endhaltestelle Lindenberg Ort (14.09 Uhr) folgende Haltestelle Lindenberg Lederbach (14.10 Uhr) bedient.

Geringe Anpassungen im Süden

Ab dem 7. Januar kommt es zu Anpassungen im Fahrplanangebot.

SB4: Im Gewerbegebiet Burbach Neuwiese wird die Haltestelle Burbach Siemensstraße ergänzend in den Fahrtverlauf aufgenommen.

R23 Daaden – Herdorf – Neunkirchen und R22 Neunkirchen – Eiserfeld – Siegen: In der Hauptverkehrszeit entfällt die Bedienung der Haltestelle Neunkirchen Postamt. Die von Montag bis Freitag an Schultagen um 6.17 Uhr startende Fahrt in Daaden Mittelstraße über Herdorf endet an der Haltestelle Neunkirchen Rathaus um 6.37 Uhr. Angepasst wird die R22-Fahrt nach Siegen, die bisher um 6.38 Uhr an der Haltestelle Neunkirchen Postamt begonnen hat. Diese Fahrt beginnt nun an der Haltestelle Neunkirchen Rathaus (6.40 Uhr, an gleicher Haltestelle und in gleicher Fahrtrichtung wie die ankommende R23).

R24 Auf den Fahrten der Linie R24, die Montag bis Freitag an der Haltestelle Burbach Neuwiese beginnen, wird die Haltestelle Burbach Siemensstraße im Gewerbegebiet Burbach Neuwiese ergänzend in den Fahrtverlauf aufgenommen.

L220: Von Lützeln nach Burbach werden die Fahrzeiten zwischen den Haltestellen Burbach Daimlerstraße und Burbach Haigerweg angepasst.

L221 An Sonn- und Feiertagen ist die Taxibibus-Fahrt Gilsbach Wendeplatz (8.30 Uhr) nach Burbach Post/Bahnhof (8.37 Uhr) zusätzlich buchbar.

