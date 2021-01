Volt zu Intercity-Halt in Siegen: "Noch Punkte zu klären"

Siegen Der Intercity 34 soll ab Dezember 2021 in Siegen halten. Die Partei Volt Siegen-Wittgenstein sieht vorab noch einigen Klärungsbedarf.

Zum Halt des Intercitys 34 in Siegen, vorgesehen ab Fahrplanwechsel zum Dezember 2021, meldet sich die Partei Volt in Siegen-Wittgenstein mit Nachfragen zu Wort. „Grundsätzlich ist es mehr als begrüßenswert, ", wird der Vorsitzende Kenny Schulz in einer Mitteilung zitiert. "Um in die allgemeinen Lobeshymnen einzustimmen, sind unseres Erachtens aber noch zu viele wichtige Punkte ungeklärt.“

Volt weist darauf hin, dass in Siegen Fernverbindungen in der Vergangenheit mangels Nutzung eingestellt worden sind. „Ob diese geplante Verbindung wirklich angenommen wird und Bestand haben kann, ist unter Berücksichtigung des derzeitigen Kenntnisstands zumindest fraglich“, merkt Kenny Schulz an.

Kritik von Volt Siegen-Wittgenstein: Intercity 34 hält nicht in der Universitätsstadt Gießen

Zwar sei auf der Teilstrecke Siegen - Frankfurt eine deutlich Verringerung der Fahrtzeiten zu erwarten, da Haltestellen lediglich in Dillenburg, Wetzlar und Bad Nauheim vorgesehen seien. Dass aber gerade die Universitätsstadt Gießen mit Anschlüssen nach Marburg, Fulda und Kassel-Wilhelmshöhe - einem der großen Fernverkehrsknotenpunkte - nicht bedient werde, sei zwar "aus Gründen der Fahrtzeitoptimierung nachvollziehbar, aber gerade für die Region Mittelhessen kaum darzustellen", wie Volt in einer Mitteilung festhält. Auch für Siegener Fernverkehrsnutzer sei Kassel-Wilhelmshöhe ein wichtiger Umsteigebahnhof, der so bei Nutzung des neuen IC 34 nur noch mit größerem zeitlichen Aufwand erreichbar sei.

"Ganz im Gegensatz zu den ausgedünnten Haltestellen auf der Teilstrecke Siegen - Frankfurt" stünden die Halte Richtung Dortmund. „Hier wird mit Ausnahme der Haltestellen in Weidenau und Welschen-Ennest jeder Bahnhof bis Lethmathe bedient. Das bedeutet eine nur geringe Fahrtzeitverkürzung“, sagt Chiara Ludewig, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Volt im Rat der Stadt Siegen.

Intercity 34 mit Halt in Siegen: Fahrkarten des Nahverkehrs nutzen

In den jüngsten Presseberichten sei zudem davon die Rede, dass laut Landrat Andreas Müller „in den meisten IC-Zügen auch die Fahrkarten des Nahverkehrs genutzt werden“ könnten. „Es ist zu hoffen, dass der Pendlerverkehr zu Nahverkehrspreisen auf allen Verbindungen der Ruhr-Sieg-Strecke möglich bleibt", ergänzt Jannik Krüger, verkehrspolitischer Sprecher von Volt. "Ansonsten bedeutet der IC 34 in diesem Bereich eine Verschlechterung vor allem für Studierende und Berufspendler, da nicht mehr jede Verbindung mit den bisherigen Tickets genutzt werden kann.“

