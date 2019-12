Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vielfalt erhalten

Schulleiter Werner Jüngst eröffnete die Verleihung mit einer Rede, in der er vor dem rauer werdenden Ton in der Gesellschaft und einem „lange nicht gesehenem Ausmaß an rechter Gewalt“ warnte. Er sei aber davon überzeugt, dass sich die große Mehrheit der Gesellschaft durchsetzen und die „bunte Vielfalt erhalten“ könne. Die Auszeichnung als Schule ohne Rassismus sieht er als „fortwährende Verpflichtung, der wir uns auf Dauer als würdig erweisen müssen“.