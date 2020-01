Vielen Hilchenbachern sind die neuen gelben Tonnen zu klein

So war das nicht geplant: Kurz vor dem ersten Abfuhrtermin stapeln sich an Hilchenbacher Straßenrändern gelbe Säcke mit Verpackungsabfall neben überquellenden gelben Tonnen. Dabei hatte die Verwaltung bei der Beratung über die Umstellung des Sammelsystems ausdrücklich in Aussicht gestellt, dass es wegen des größeren Fassungsvermögens der Tonnen dieses Problem nicht geben werde. „Von der Einführung der Gelben Tonne zur Sammlung von leichten Verpackungsabfällen verspricht sich die SUEZ Mitte GmbH & Co. KG positive Auswirkungen auf das Stadt- und Gemeindebild“, hieß es in der Pressemitteilung des Entsorgungsunternehmens.

„Es hat nicht perfekt geklappt“, räumt Baudezernent Michael Kleber ein, „die Firma arbeitet noch.“ Verschiedene Standorte seien mit zu großen oder zu kleinen Gefäßen ausgestattet worden. Maßgeblich war jeweils die Größe des Restmüllbehälters. Wer damit nicht zurechtkomme, so Kleber, könne größere oder zusätzliche Gefäße kostenfrei nachfordern.

Abfuhrrhythmus bleibt bei vier Wochen

„Bei uns in der Siedlung sieht es nicht anders aus“, berichtet eine Hilchenbacher Leserin auf unserer Facebook-Seite, „überfüllte Tonnen mit vielen Säcken noch daneben“. Einem anderen fällt auf: „In einer Tonne sehe ich Müll, der da gar nicht reingehört. Die Verlockung ist groß.“ Auch diesen Tipp gibt es: „Müll besser trennen, dichter verpacken, nicht einfach alles in den gelben Sack hauen und auch mal Sachen reparieren/wiederverwenden sowie auch mal unverpackte Alternativen nutzen.“ Und: „Versucht doch nach Möglichkeit die Umverpackungen gleich im Laden zu lassen.“

Den Abfuhrrhythmus kann sich die Stadt nicht aussuchen: Es bleibt, wie bei den gelben Säcken, bei den vier Wochen. Keine gute Idee ist es übrigens, den Verpackungsmüll selbst zu Wertstoffhöfen zu bringen: Dort, so warnte die Stadtverwaltung bereits im Vorfeld, könnten hohe Gebühren fällig werden – die gelben Tonnen dagegen werden von den Dualen Systemen und damit vom Handel finanziert.

Kontakt Mail: gelbetonne-kreis-siegen-2020.rr.de@suez.com

Service: 0800 188 9966

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.