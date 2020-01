125er Bus-Party im Festzelt auf dem Rathausplatz Netphen mit Super Liquid: Freitag, 20. März ab 19 Uhr. Karten ab 1. Februar unter anderem im Kulturbüro der Stadt Netphen.

Heimatabend im Festzelt Netphen am Samstag, 21. März, ab 19 Uhr. Karten ab 1. Februar unter anderem im Kulturbüro der Stadt Netphen. Tagsüber am Samstag und Sonntag Stände der Vereine.

Festveranstaltung 125 Jahre Motor-Omnibus mit Talk, Schattentheater „Die Mobilés“ und Bläserquintett „Blech@5“ am Samstag, 21. März, 20 Uhr in der Bismarckhalle Weidenau. Karten ab 18. Februar im Lyz und in den anderen Vorverkaufsstellen.

Messe im Festzelt Netphen am Sonntag, 22. März, 9.30 Uhr. Frühschoppen mit Blasmusik ab 11 Uhr.

Zukunftsmeile Mobilität mit Talkrunden auf der Poststraße Weidenau am Sonntag, 22. März, 11 bis 17 Uhr.

Veranstaltungen