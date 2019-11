Parkdaten online veröffentlichen: Lästiger Parksuchverkehr soll entfallen, die Luft in der Siegener Innenstadt dadurch besser werden, so die UWG.

UWG: Sensoren sollen bei der Parkplatzsuche in Siegen helfen

Siegen. Intelligente Sensoren sollen die Parkplatzsuche erleichtern und die Luft in der Stadt besser machen. Geht es nach dem Willen der UWG, könnten Straßenlaternen in Siegen mit Sensoren ausgestattet werden, die erkennen, ob ein Parkplatz frei oder belegt ist.

Mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen, schreiben die Unabhängigen in einem Antrag zur Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag, 28. November, hätten bereits ein ähnliches Konzept entwickelt. Demnach würden die Informationen, die die Sensoren erheben, online auf einer Homepage oder in einer App zur Verfügung gestellt.

Intelligente Ampelsteuerung für Siegener Straßen angeregt

„So können sich Kundinnen und Kunden, Anwohner oder Besucher frühzeitig informieren, wo wie viel Parkraum zu Verfügung steht“, schreibt die Fraktion. „Unnötiger Parksuchverkehr“ würde vermieden.

Die Unabhängigen Wähler im Siegener Rat hatten bereits einen ähnlichen Vorschlag zur Verbesserung des Verkehrsflusses in der Siegener Innenstadt durch intelligente Ampeln gemacht: Sensoren an den Lichtsignalanlagen erfassen demnach den Verkehr in Echtzeit, diese Daten könnten entsprechend dem Bedarf Vorrang gewähren und so den Verkehr – insbesondere für Busse – optimieren.

