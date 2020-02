Uni Siegen: 200 Klausuren futsch – Prüfung wird wiederholt

Siegen. Nach einer Prüfung an der Uni Siegen wurden die Klausuren eingesammelt und sollten korrigiert werden – bei der Korrektorin kamen sie aber nie an.

Die Klausuren einer am 28. Januar an der Universität Siegen geschriebenen Prüfung sind unauffindbar. Die Klausur muss neu geschrieben werden, teilt die Uni in einer Stellungnahme mit und bittet die Betroffenen um Entschuldigung.

Im Studiengang „Soziale Arbeit“ wurde die Klausur „Recht auf kommunale Selbstverwaltung“ geschrieben, organisiert und durchgeführt vom Team des Lehrstuhls von Prof. Tobias Fröschle (Fakultät III, Bürgerliches Recht). Laut Angaben der Hochschule seien die Klausuren ordnungsgemäß eingesammelt und in Büro-Räumlichkeiten abgelegt worden. Üblicherweise, heißt es weiter, werden Klausuren dieser Art an Assistenz-Korrektoren versendet.

Universität Siegen meldet Datenschutzverstoß

Nach mehreren Tagen wurde dann allerdings festgestellt, dass die vorgesehene Korrektorin die Klausuren nicht erhalten hat. Das Team des Lehrstuhls habe daher umgehend eine Prüfung eingeleitet, ob die Klausuren versehentlich an den falschen Korrektor versandt wurden oder ob sie sich noch in den Büros befinden. Beides war nicht der Fall, die Klausuren sind unauffindbar. Die Universität Siegen hat den damit verbundenen Datenschutzverstoß gemeldet.

„Es handelt sich um einen bedauerlichen Vorfall, gerade im Hinblick auf die für die Studierenden belastende Situation. Die Universität Siegen bittet alle betroffenen Studierenden um Entschuldigung“, schreibt die Uni. Die Klausur könne nicht gewertet werden und wird daher annulliert. Die Klausur wird am 19. März 2020 neu geschrieben, die Universität hat diesen Termin den betroffenen Studierenden bereits mitgeteilt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.