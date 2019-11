Unglinghausen. Das 800-Seiten umfassende Jubiläumsbuch „Aus alter und neuer Zeit – Unglinghausen in Wort und Bild“ gibt tiefe Einblicke in die Stadtgeschichte.

Das Jubiläum ist längst gefeiert. Das Jubiläumsbuch kommt jetzt hinterher. Warum nicht im Sommer? „Wenn wir fertig gewesen wären…“ Ortsbürgermeisterin Elke Bruch hat das Chronikteam an den Tisch in der Bürgerbegegnungsstätte gebeten, an dem Gundula und Rolf Ebbinghaus, Ursula Schmeck und Sabine Kraft seit Anfang 2017 viele Stunden gemeinsam beraten und diskutiert haben und mit immer neuen Arbeitsaufträgen nach Hause gegangen sind.

Wo Geschichte versteckt ist

Nicht, dass die Erforschung der Ortsgeschichte unerwartet mühsam geworden wäre – man kannte die Arbeiten, die es schon gab, wusste von den Archiven, in denen Urkunden und weitere Dokumente zu finden waren. Man wusste auch von den besonderen Schätzen: dem „Todtenbuch“, in dem Lehrer Johann Heinrich Schmick von 1826 bis 1859 sehr genaue Aufzeichnungen persönlicher Schicksale gemacht hat.

Man wusste vom Protokollbuch des Gesangvereins Viktoria. Und man wusste auch, dass die Schulchronik, andernorts stetes wichtiges Dokument der Ortsgeschichte, seit 1999 verschwunden ist. Nein, das war es alles nicht. Sondern es waren die Unglinghäuser selbst, die einen schier unerschöpfliche Fundus öffneten.

Allen voran Heinz Stücher und Emil Bruch, heute beide über 80, die außer ihrem Wissen Fotos und Karten beisteuerten: „Wir haben viele Stunden zusammengesessen“, erinnert Gundula Ebbinghaus an die Treffen bei Stüchers. Rolf Ebbinghaus kam die Mitarbeit an Friedhelm Zieglers Häuserbuch vor zehn Jahren zugute: „Da habe ich viele Familien kennen gelernt.“

Die Dorfzeitung und die Seniorenfrühstücke taten ein Übriges: „Wenn man im Bürgerverein ist, lernt man sofort viele Menschen kennen“, sagt Elke Bruch. Da stört es dann auf einmal gar nicht mehr, dass sich die Mitglieder des Chronikteams selbst als „Zugezogene“ bezeichnen – wenn auch teilweise schon vor über 40 Jahren. „Das ging immer weiter“, erzählt Ursula Schmeck über die Arbeit an der Chronik, „man wurde immer weitergereicht“.

Was alles ins Buch muss

Was drin steht in dem 800-Seiten- Werk mit dem Titel „Aus alter und neuer Zeit – Unglinghausen in Wort und Bild“, das nun fertig geworden ist? Natürlich erst einmal all das, was zwingend in eine Chronik gehört: Die erste Erwähnung in dem Eintrag im Mannbuch der Bicken von 1344, die Entwicklung von Landwirtschaft, Hauberg, Bergbau und Köhlerei, Brauchtum und Vereine, Haus- und Familiennamen, Kriegszeiten.

Siegerland Rares Druckerzeugnis Und so gibt es den Nachklang zu 675 Jahren Unglinghausen – das Fest stieg am letzten Juni-Wochenende – zur Adventszeit: Am Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr wird der Bürgerverein den 800-Seiten-Wälzer druckfrisch in der Bürgerbegegnungsstätte vorstellen. Wer eines der 300 Bücher vorbestellt hat, kann es dann direkt auch mitnehmen. Um die 120 Exemplare – subventioniert mit einem „Heimatscheck“ des Landes für 33 Euro Verkaufspreis – sind dann noch frei zu haben. „Nachbestellen wird schwierig“, mahnt Elke Bruch.

Schon die Kapitelüberschriften machen deutlich, dass Unglinghausen heute anders ist als früher: Es gibt die Teilung zwischen Nieder- und Oberunglinghausen nicht mehr, die Schule ist Geschichte, die Läden, die Post und die Gastwirtschaften sind es auch.

Wie Japan ins Spiel kommt

Dann gibt es aber auch die besonderen Schätze, die Entdeckungen, die beim vielen Lesen und Erzählen gemacht wurden. Im Stadtarchiv entdeckten sie auf der Gehaltsliste der Gemeinde Unglinghausen den Gemeindeboten Rudolf Jung. „Er war der letzte Ausscheller“, berichtet Rolf Ebbinghaus. Noch 1966 war er als 74-Jähriger im Dienst.

Seine Lebensgeschichte klingt fantastisch: Als kaiserlicher Soldat mit Militärkapelle – Jung spielte Tuba – auf einem deutschen Stützpunkt in China stationiert, geriet er schon 1914 für fünf Jahre in japanische Gefangenschaft: „Da hat er Zithern gebaut.“ Briefe, Karten und sogar Gedichte aus dieser Zeit sind erhalten. Und seine Ausscheller-Glocke, die einen Ehrenplatz in der alten Schule gefunden hat, die heute Bürgerbegegnungsstätte ist.

Woran man stirbt

Oder eben das „Todtenbuch“: Johann Heinrich Schmick war Lehrer im Dorf, hat von 1826 bis 1859 die Umstände von 240 Todesfällen dokumentiert. Sabine Kraft, die das Buch auch gestaltet hat, hat die Daten ausgewertet: 43 Kleinst-, 14 Kleinkinder, weitere 31 junge Menschen, die nicht älter als 14 waren, als sie ihrem Lehrer wegstarben. „Sanft, gehorsam und von seinem Lehrer geliebt“, notiert er über einen 13-Jährigen.

25 sterben zwischen dem 15. und dem 25. Lebensjahr: Frauen im Wochenbett, Männer bei Arbeitsunfällen, „als Hüttenarbeiter zu Dahlbruch von einem eisern Rade erschlagen“. Nur sechs werden in dieser Zeit älter als 75, niemand älter als 86. „Auszehrung“, das kann Tuberkulose oder Krebs gewesen sein, wird häufig als Todesursache genannt, ebenso Typhus. Auch Keuchhusten konnte damals eine tödliche Krankheit sein.

„Das sind bewegende Schicksale“, sagt Gundula Ebbinghaus. Die Gedenktafel im Dorf trägt den Namen Johann Heinrich Schmick aber nur aus Versehen. Hermann Kuhmichel, der Bildhauer, meinte seinen Sohn Jacob Heinrich Schmick, den berühmten Professor.

Wie das Team arbeitet

Sie haben sich alle Mühe gegeben. Ursula Schmeck zum Beispiel hat sich die Namen der Gedenktafel auf dem Friedhof angeschaut und nach Nachfahren im Dorf gesucht. Sie haben sich auch nicht mit dem Achselzucken nach dem ersten Aufruf abgefunden. „Viele hatten Fotoalben zu Hause“, berichtet Gundula Ebbinghaus. Beim gemeinsamen Durchblättern kamen die Erinnerungen dann doch.

Online beim Staatsarchiv Münster kam dann sogar doch noch ein bisschen Schulgeschichte heraus. Über den Lehrer Schwarz, der allenfalls ein paar Tage Dienst versah, bevor er sich nach Osthelden abwerben ließ. Die zahlten ihm Geld für seine Arbeit, während die Unglinghäuser ihn buchstäblich am Rundum-Tisch abspeisen wollten – also mit dem Essen am Tisch der Schülerfamilien. „Da wäre ich auch nicht gern gewesen“, sagt Rolf Ebbinghaus, der pensionierte Geschichtslehrer.

„Es war spannend, nachdem wir das langsam entziffert hatten“, sagt seine Frau Gundula, selbst auch ehemalige Lehrerin. „Ohne die beiden hätten wir vieles gar nicht entziffern können“, betont Elke Bruch: Handschriften, in Kurrent und Sütterlin.

Wen sie alle besonders mögen

Das Chronikteam erwähnt besonders auch August Klein, den dichtenden Ingenieur, der 1873 in Unglinghausen geboren wurde. Abgedruckt sind seine Verse über den Backes, der viel erzählen könnte: zum Beispiel über Burschen „ob d’r Frejjerej, on hätt se nie v’rrorare, on waornent morjems dreij…“ „Der ist uns ans Herz gewachsen“, sagt Elke Bruch. Nicht nur der.

