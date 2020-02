Umweltschutz in Erziehung: Wer Nistkästen baut, tut jede Menge Gutes, so die Siegener Umweltabteilung.

Vögel & Co Umweltschutz in Siegen: Nistkästen zum Selberbauen

Geisweid. Wer Nistkästen aufhängt, hilft nicht nur den heimischen Vögeln, weiß die Umweltabteilung Siegen und rät handwerklich Geschickten zum Selberbauen.

Wer Nistkästen selbst bauen will, findet jede Menge Informationen rund ums Thema im Geisweider Rathaus, Lindenplatz 7.

Bis Freitag, 27. März, klärt eine Ausstellung der städtischen Umweltabteilung im Foyer über Wissenswertes auf.

Zu sehen sind unter anderem Modelle von selbst angefertigten Nisthilfen sowie Informationstafeln, die zeigen, wie mit wenig Material und etwas handwerklichem Geschick Nisthilfen für unterschiedliche Tierarten selber angefertigt werden können. Außerdem sind Bauanleitungen kostenlos erhältlich. Darüber hinaus werden auch diverse andere Bautypen von Nistkästen aus dem heimischen Fachhandel vorgestellt.

„Wer Nisthilfen aufhängt, fördert gezielt die Ansiedlung von Vögeln, beispielsweise Kohl- und Blaumeisen, Baumläufern, Staren oder sogar gefährdeten Arten wie Wasseramseln und Gartenrotschwanz“, sagt Dr. Bernhard Kraft, Leiter der städtischen Umweltabteilung.

Häufig fehlen in Siegen natürliche Nisthilfen

Nisthilfen verbesserten auch die Quartiersnot von anderen seltenen und geschützten Tierarten wie etwa Fledermäusen, Hornissen und Wildbienen. Künstliche Nisthilfen sind in der Regel dort sinnvoll, wo Naturhöhlen fehlen, weil alte und morsche Bäume nicht mehr vorhanden sind oder wo Hohlräume und Unterschlupfmöglichkeiten an Gebäuden fehlen oder beseitigt wurden. Das kann in stark durchforsteten Wäldern, aber auch in Gärten und Siedlungen der Fall sein.

Ein solches „Bauprojekt“ macht nicht nur Spaß, sondern ist auch eine gute Möglichkeit, Kinder und Jugendliche mit der heimischen Tierwelt und ihren Gefährdungen vertraut zu machen. „Der Bau und die Anbringung von Nisthilfen ist damit eine wichtige Maßnahme für den Tierartenschutz“, so Kraft weiter .

Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten (montags bis freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr) im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, besichtigt werden.

