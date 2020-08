Unfall Totalschaden: Kleinlaster brennt in Siegen-Seelbach aus

Seelbach. Besitzer bemerken während der Fahrt im Bereich Seelbacher Weiher, dass Rauch aus dem Fahrzeug steigt. Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen.

Vollständig ausgebrannt ist am Sonntagvormittag, 9. August, gegen 10.20 Uhr in der Nähe des Seelbacher Weihers ein Klein-Lkw mit Schlafkabine. Das Besitzer-Ehepaar bemerkte während der Fahrt plötzlich, dass Rauch aus dem Fahrzeug stieg und steuerte einen Parkplatz an.

Sie konnten gerade noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen, bevor es vollständig in Flammen aufging. Die Feuerwehr Siegen sowie die Löschgruppe Seelbach hatten das Feuer schnell gelöscht, konnten aber nicht verhindern dass das Fahrzeug vollkommen ausgebrannte. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 13.000 Euro.

