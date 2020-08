Ermittlungen Tötungsdelikt in Niederschelderhütte: Verdächtiger in U-Haft

Niederschelderhütte. Der geständige Beschuldigte aus Niederschelderhütte wurde noch am Dienstagabend dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Der Mann, der im Verdacht steht, am Dienstag, 4. August, in Niederschelderhütte seine Mutter getötet zu haben, wurde in Untersuchungshaft genommen. Das teilt die zuständige Staatsanwaltschaft Koblenz am Mittwoch mit. Anders als ersten Informationen dieser Zeitung zufolge ist der Verdächtige 37 Jahre alt, nicht 40.

Der Beschuldigte soll am Dienstagmittag seine 61 Jahre alte Mutter in dem gemeinsam bewohnten Haus in nach vorangegangenen Streitigkeiten durch massive Gewalteinwirkung in den Halsbereich getötet haben, so die Staatsanwaltschaft. Der Mann ist geständig und habe selbst die Polizeiinspektion Betzdorf telefonisch über seine Tat in Kenntnis gesetzt. Er wurde vorläufig festgenommen (wir berichteten) und noch am Abend dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Koblenz vorgeführt.

Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Niederschelderhütte dauern an

Der Richter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere werden Zeugen zu vernehmen und rechtsmedizinische Gutachten einzuholen sein, heißt es.

