Kreuztals Feuerwehrchef Berthold Braun kündigt seinen Abschied an. „In absehbarer Zeit, zumal ich auch schon das Alter habe, werde ich die Uniform an den Nagel hängen“, kündigte er am Samstag auf der Jahresdienstbesprechung am „die Kameraden sollen sich nun auf die Suche nach einem neuen Leiter der Feuerwehr machen.“

2019 war – wie schon 2018 – ein unruhiges Jahr. „Leider hat sich das Ehrenamt Feuerwehr durch die öffentlich ausgetragenen Querelen im Präsidium des Deutschen Feuerwehrverbandes in ein schlechtes Licht gerückt, und dies hat dem Ehrenamt Feuerwehr einen großen Schaden zugefügt“, bedauert Braun. Auch nicht glücklich ist Braun über die lange Debatte um das Baurecht für das neue Krombacher Gerätehaus. Uneingeschränkt positiv fällt die Bilanz der großen Jubiläen aus: 40 Jahre Jugendfeuerwehr, 50 Jahre Stadt und Stadtfeuerwehr.

Einsätze

278 Alarmierungen und Hilfeersuchen galt es abzuarbeiten. „Ein ständiger Begleiter werden in Zukunft die Unwettereinsätze für uns sein“, sagte Braun – seit drei bis vier Jahren mindestens ein Sturm-Alarm pro Jahr. Dazu kommt die Häufung von Waldbränden. Der größte Brand ereignete sich kurz vor Weihnachten: In Flammen stand ein unbewohntes Mehrfamilienhaus am der Marburger Straße.

Insgesamt verzeichnet die Statistik 75 Feuer- und Brandeinsätze, davon 2 Kleinbrände, elf Mittelbrände und zwei Großbrände. Außerdem t wurde die Feuerwehr zu 150 technischen Hilfeleistungen gerufen: 45 ABC-Einsätze, sieben Mal strömte Gas aus, vier Gefahrguteinsätze, drei Ölunfälle sowie 31 Ölspureinsätze. Komplett wird die Bilanz mit fünf sonstigen Hilfeleistungen, 52 Alarmen von Brandmeldeanlagen und Rauchmeldern sowie einem böswilligen Alarm.

Siegen und Umland Ehrungen Für zehnjährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Benjamin Klein, Sascha Eichelmann, Ralf Schneider, Markus Rothenpieler, Alexander Seim, Ramona Fliegner, Daniel Reichelt, Selina Ratto, Julian Spelz, Benjamin Hoffmann, Christian Schwalen und Kevin Vorderstemann ausgezeichnet. Für 40 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr geehrt wurde Hartmut Blach. Ehrungen nahmen entgegen für 50 Jahre Manfred Engler, Jürgen Latsch, Horst Klein und Heinrich Vogt, für 60 Jahre Erwin Wagener, und für 70 Jahre Arnfred Seippel – außerdem Ehrenwehrführer Horst Reh, der mit 16 Jahren Mitglied der Feuerwehr wurde und heute 86 Jahre alt ist.

Personalien

Zum Ende letzten Jahres hat die Feuerwehr Kreuztal 284 aktive Mitglieder, 230 Männer und 564 Frauen. Zum Brandoberinspektor befördert wurde Jan-Mirko Kleine,zum Brandinspektor Nico Gieseler, zum Brandmeister Peter Giebel und zum Oberfeuerwehrmann André Heider.

Die neue Drehleiter

Am Ende der Jahresdienstbesprechung übergab Bürgermeister Walter Kiß die neue. knapp 621.000 Euro teure Drehleiter an die Feuerwehr -- nur noch symbolisch, denn den ersten Einsatz hat das neue Fahrzeug bereits bei dem Wohnhausbrand im Dezember gehabt. Feuerwehrchef Berthold Braun reichte den Schlüssel an den Kreuztaler Löschzugführer Swen Schneider weiter, dieser wiederum an Fahrzeugwart und Drehleitermaschinisten Tobias Günther.

Die neue Drehleiter löst das Vorgängermodell aus dem Jahr 1994 ab, das die Stadt verkaufen wird, wenn es seinen Aushilfsdienst in Erndtebrück beendet hat. Der Korb kann vier Personen aufnehmen und verfügt über eine Trage, die bis zu 200 Kilogramm schwere Patienten horizontal nach unten befördern kann. Ein 320-PS-Motor treibt das Fahrzeug an.

