Siegen. Zwölf Prozent des Mülls in Siegen-Wittgensteins Biotonnen sind so genannte Störstoffe. Das Umweltamt des Kreises zeigt sich besorgt.

Störstoffe im Biomüll bereiten Kreis-Umweltamt Sorgen

Etwas ist faul in Siegen-Wittgensteins Biotonnen – aber nur zu 88 Prozent. Die restlichen 12 Prozent faulen und verrotten leider nicht oder nur zu langsam, und das bereitet dem Umweltamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und den Kommunen große Sorgen. Untersuchungen des Kreis-Umweltamts in Zusammenarbeit mit dem Olper Entsorgungszentrum, in dem der Biomüll aus Siegen-Wittgenstein verwertet wird, zeigen, dass 12 Prozent des Mülls in Siegen-Wittgensteins Biotonnen so genannte Störstoffe sind.

Das ist viel zu viel und behindert den natürlichen Prozess der Kompostierung erheblich. „Was wir zum Teil im Biomüll finden, macht mich manchmal wirklich sprachlos“, sagt die Leiterin des Kreis-Umweltamtes Beatrice Bender. „Das reicht vom Inhalt aus Restmülltonnen bis hin zu Elektrogeräten.“ Um das alles aus dem Biomüll wieder herauszuholen, muss das Kompostwerk einen großen Aufwand betreiben, der zusätzliche vermeidbare Kosten verursacht.

Auslese per Hand

Dazu zählen zum Beispiel Personal, das per Hand die Störstoffe entfernt oder die regelmäßige kostenpflichtige Entsorgung des angesammelten Restmülls durch eine externe Firma. Wenn sich in absehbarer Zeit nichts ändert, müssen die Mehrkosten von der Allgemeinheit in Form von höheren Abfallgebühren getragen werden. Um diese Kosten zu vermeiden, soll zunächst eine umfangreiche Infokampagne gestartet werden. Ein Teil davon ist zum Beispiel die kurze Video-Dokumentation „Biomüll gehört in den Biomüll“, zu sehen auf der Homepage der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein.

Das Video verdeutlicht, wie die Arbeit des Kompostwerks in Olpe unter den Störstoffen leidet. Der Leiter des Werks, Jochen Lippross, erklärt, was in den Biomüll gehört. Generell gilt: Aus Plastik kann kein Kompost werden, das einzig zugelassene Trennmittel in Biotonnen ist Zeitungspapier. Ausführlichere Informationen enthalten auch die Flyer, die der Kreis Anfang des Jahres 2020 an jeden Haushalt der Region verteilen wird.

