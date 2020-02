Nach der Ablehnung des Haushalts durch den Rat regt dei SPD nun eine Überarbeitung des Etatentwurfs an.

Politik SPD will Sparkommission für Netphen

Netphen. Netphen müsse Abschied nehmen von „Luxusprojekten“, fordert die SPD-Fraktion.

SPD-Fraktionschef Manfred Heinz weist nach der Ablehnung des Haushalts durch den Rat die Kritik des Bürgermeisters zurück und erklärt die Bereitschaft zur Mitarbeit in einer „Sparkommission“.

Bürgermeister und Kämmerer seien „auch dafür verantwortlich, ein ausgewogenes, nachhaltiges und schlüssiges Werk vorzulegen“. Diese Aufgabe müsse beim Haushalt 2020 noch erfüllt werden muss. Erst vor einem Jahr sei der Rat der Forderung des Bürgermeisters nach einer Grundsteuererhöhung gefolgt. Kurz vor der Beratung des Haushaltes 2020 sei eine abermalige Grundsteuererhöhung um 150 Hebesatzpunkte vorgeschlagen worden. „Die SPD hat seit Jahren gewarnt, dass der Haushaltsausgleich 2020 nicht gelingen kann“, heißt es in der Pressemitteilung.

Abschied von „Luxusprojekten“

In einer nicht öffentlichen Runde sei dem Bürgermeister von der SPD-Fraktion eine Halbierung dieser Erhöhungssätze vorgeschlagen worden mit der Auflage, auch Vorschläge für Einsparungen zu machen. Die dann vorgelegten Vorschläge seien der Mehrheit des Rates als zu wenig dauerhaft und zukunftsfest angelegt erschienen, die nächsten Steuererhöhungen wären wiederum vorprogrammiert. „Wir sind kurzfristig jederzeit bereit, in einer Sparkommission zur Vorbereitung einer neuen Haushaltssitzung mitzuarbeiten. Auch wir haben keinen Spaß an einem Nothaushalt.“

Es bedürfe einer dauerhaften Entlastung auf der Ausgabenseite. „Wir müssen Abschied nehmen von angedachten kommunalen Luxusprojekten.“ Das Raum- und Ausstattungsangebot für Schulen habe absolute Priorität. Die Verteuerung des Wohnens habe in einer Landgemeinde mit Pendlerüberschuss ihre Grenzen und wirke kontraproduktiv.

