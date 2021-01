SPD: Corona-"Rettungsschirm" treibt Städte in Verschuldung

Siegen-Wittgenstein Die zwölf Millionen Euro, die nach Siegen-Wittgenstein fließen, sind ein "vergiftetes Geschenk", sagt SPD-Mann Falk Heinrichs.

Das Land NRW hat die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden mit Mitteln aus dem Corona-Rettungsschirm aufgestockt. Danach erhält Hilchenbach nun insgesamt rund zwei Millionen Euro, knapp 440.000 Euro mehr als nach alter Berechnung. bekommt 4,35 Millionen Euro, das sind 682.000 Euro mehr. erhält eine Zuweisung von 65,8 Millionen Euro, darin enthalten ist ein Aufschlag von 4,2 Millionen Euro. Die Gemeinde Wilnsdorf erhält einen Rettungsschirm-Zuschlag von knapp 216.000 Euro – normalerweise hätte sie, wegen ihrer guten Finanzkraft, gar nichts bekommen. Auch die anderen Siegerländer Kommunen Burbach, Freudenberg, Kreuztal und Neunkirchen gehen leer aus.

Unabhängig davon erhält jede Kommune Investitionspauschalen, die je Stadt oder Gemeinde um Beträge zwischen 100.000 und 200.000 Euro erhöht werden. Dasselbe gilt für die Sport.- und Schulpauschalen sowie – für Bad Berleburg, Bad Laasphe, Freudenberg und Hilchenbach – für die „Kurortehilfe“: in Freudenberg und Hilchenbach jeweils rund 44.000 Euro, in Bad Berleburg 303.000, in Bad Laasphe 177.000 Euro. An den direkt werden 22,6 Millionen Euro überwiesen, der Rettungsschirm-Zuschlag beträgt rund drei Millionen Euro.

Neue Schulden statt Ausgleichszahlung

Die „Aufstockung“ erhalten die Städte und Gemeinden nur als Kredit. Darauf weist Falk Heinrichs, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpoliitik (SGK) in Siegen-Wittgenstein, hin. „Anstatt den Kommunen die Steuerausfälle aus dem NRW-Rettungsschirm auszugleichen, bekommen sie lediglich neue Schulden aufgebürdet.“ Die insgesamt 12,25 Millionen Euro, die als Rettungsschirm-Aufstockung ins Kreisgebiet fließen, seien daher ein „vergiftetes Geschenk“.

