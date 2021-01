Siegerland: Schnee und glatte Straßen sorgen für Unfälle

Siegerland Binnen kurzer Zeit schneien die Straßen in Siegen und Umgebung am frühen Dienstagmorgen zu. Das führt zu mehreren Verkehrsunfällen.

Mehrere Glätteunfälle ereigneten sich am Dienstagmorgen im Siegerland, nachdem am frühen Morgen die Straßen binnen kurzer Zeit zugeschneit waren.

Auf der B54 erlitt eine 23-jährige Autofahrerin Verletzungen, derentwegen sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie war gegen 6.45 Uhr Richtung Wilnsdorf unterwegs, als sie am Ortseingang von Rödgen in einer Kurve auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenspur geriet und mit voller Wucht in die Fahrerseite eines entgegenkommenden VW-Bus krachte, der von einem 52-jährigen gelenkt wurde.

Auch auf der Kalteiche war es sehr glatt. Hier kam ein Autofahrer, der von Wilnsdorf nach Haiger unterwegs war, ins Rutschen. Er rammte die Schutzplanken, dann landete das Auto in einem Graben. Ein allradbetriebener Unimog musste den Wagen abtransportieren.

