Siegerland: Schlechte Karten für spontane Ehe

Fast alle Standesämter in der Region stellen einen hohen Bedarf an kurzfristigen Eheschließungen kurz vor Jahresende fest. Aufgrund der personellen Situation und der Weihnachtsferien können diese Wünsche aber selten erfüllt werden. Ist das Ja-Wort vorm Jahreswechsel ein neues Phänomen? Und wo können Paare sich überhaupt trauen lassen? Ein Überblick.

Im Sommer geplant, im Winter spontan

Im Standesamt Siegen ist der Dezember schon seit einigen Jahren ein beliebter Monat, schon alleine aufgrund des steuerlichen Aspekts, berichtet Standesbeamtin Verena Klappert. Viele Paare melden bei ihr das Datum im Dezember frühzeitig an. Sechs Monate vor der standesamtlichen Eheschließung können Heiratswillige den Termin verbindlich reservieren. Auf der Internetseite des Standesamtes wird sogar schon darauf hingewiesen, dass der Dezember, wie auch die Sommermonate, sehr gefragt für Trauungen ist. Der beliebteste Tag für Hochzeiten ist der Freitag.





Die standesamtliche Eheschließung kann im Rathaus oder im Oberen Schloss vollzogen werden. Wer sich kurzfristig noch vor Jahresende in Siegen das Ja-Wort geben möchte, hat schlechte Karten. Die letzten Termine sind oft schon im Laufe der ersten Novemberhälfte vergeben. Deshalb versuchen viele Paare auf die umliegenden Standesämter auszuweichen, so Klappert. Doch auch dort wird es zunehmend schwieriger.

Dezember ist Zeit der Kurzentschlossenen

Auch in Hilchenbach herrscht am Jahresende schon lange ein großer Andrang auf das Standesamt, sagt Teamleiterin Susanne Kador. Für Kurzentschlossene stehen die Chancen hier sogar noch schlechter. „Bis auf zwei kurzfristige Hochzeiten wurden alle Termine für den Dezember schon in der ersten Jahreshälfte gemacht“, so Kador – also direkt nachdem das überhaupt möglich war. Trauungen finden hier in der Wilhelmsburg statt, auf Wunsch auch auf der Ginsburg.



Siegerland Informationen zur Heirat Die Anmeldung zur Ehe muss dort erfolgen, wo einer der Verlobten seinen Wohnsitz hat, die Trauung kann dann überall in Deutschland stattfinden. Die Standesämter bieten im Internet ausführliche Informationen zu benötigten Dokumenten, Fristen und Abläufen.

In Kreuztal ist der Anteil der Kurzentschlossenen deutlich höher, doch wer erst im Dezember kommt, hat es auch hier schwer. In den meisten Kommunen ist die personelle Situation vor Weihnachten angespannt und die Rathäuser schließen zwischen den Jahren. In Kreuztal ist das Trauzimmer in der gelben Villa, wo standesamtliche Trauungen grundsätzlich stattfinden, zudem noch zeitweise durch den Weihnachtsmarkt gesperrt. Hier ist der Sommer nach wie vor am beliebtesten, erzählt Standesbeamter Wolfgang Grimm: „Der Dezember ist die Zeit der Kurzentschlossenen.“

Aus Wilnsdorf berichtet Standesbeamtin Carola Braun ähnliches: „Der Dezember ist der neue Mai“. Immer mehr Paare wollen hier kurzfristig im Dezember heiraten. In Wilnsdorf steht neben dem Rathaus noch die volkskundliche Abteilung im Museum zur Verfügung. Und auch in den übrigen Kommunen sieht es schlecht aus für spontan Heiratswillige.

Kaum Hochzeiten im Januar

In Burbach stehen das Rathaus und das Haus Herbig als standesamtliche Trauorte zur Wahl.

In Freudenberg können sich Paare im alten und im neuen Rathaus sowie in der Jugendstilvilla Bubenzer das Ja-Wort geben.

In Neunkirchen stehen das Trauzimmer im Bürgerzentrum , das Haus Henrichs und das Toni-Weber-Haus zur Verfügung.

In Netphe n gibt es ein Trauzimmer und einen Trausaal im Rathaus, neuerdings auch auf der Wasserburg Hainchen, im Sommer kann außerdem die Mühle in Nenkersdorf zur Trauung genutzt werden.

Vor Jahresende besteht kaum noch die Chance, die Ehe zu schließen. Wer ungeachtet der Jahreszahl bald heiraten will, der kann das neue Jahr mit dem Ja-Wort beginnen. Im Januar haben fast alle Standesämter noch gar keine Heiratstermine vergeben.

