Siegerland: Diakonisches Werk verabschiedet Silvia Teuwsen

deuz Die Koordinatorin des Ambulanten Evangelischen Hospizdienstes Siegerland wendet sich neuen Aufgaben zu. Die Arbeit vor Ort geht weiter.

Silvia Teuwsen scheidet als Koordinatorin des Ambulanten Evangelischen Hospizdienstes Siegerland aus. Sie freue sich nun "auf eine neue Aufgabe im Norden Deutschlands", heißt es in einer Mitteilung des Kirchenkreises Siegen. In einem Gottesdienst in der Evangelischen Kirche in Deuz wurde Silvia Teuwsen verabschiedet.

Der Vorsitzende des Diakonischen Werks, Pfarrer Tim Winkel, bedankte sich für die Arbeit und das Engagement, mit dem Silvia Teuwsen ihren Dienst versehen habe. „Sie haben Menschen geworben und begleitet, sich auf diese wichtige Aufgabe einzulassen und ausbilden zu lassen", betonte Tim Winkel. "Das haben Sie in ihrer ruhigen und bedachten Art getan.“ In den vergangenen vier Jahren habe sie den Ambulanten Hospizdienst beim Diakonischen Werk im Kirchenkreis Siegen neu aufgebaut und begleitet, heißt es weiter.

Siegerland: Corona erschwert Arbeit des Ambulanten Evangelischen Hospizdienstes

Ein Teil der Ehrenamtlichen nahm am Gottesdienst teil. Diese fand unter Corona-Bedingungen statt. Passend dazu hängten die Anwesenden ihre Abschiedsgrüße an einer „Gute-Wünsche-Wäscheleine“ in der Kirche auf.

Die Arbeit des Ambulanten Evangelischen Hospizdienstes Siegerland wird weitergehen, "auch wenn durch Corona die Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen etwas erschwert ist", wie der Kirchenkreis hervorhebt. Die Mitarbeitenden hätten "kreativ neue Wege der Begleitung gefunden, so dass Kontakt und Begegnung möglich ist".

Der Dienst ist erreichbar unter der Telefonnummer 0271/333-6670. Informationen gibt es auch auf der Homepage des Diakonischen Werks: www.diakonisches-werk-siegen.de

