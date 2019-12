Siegen. Bedrückende Innenansichten eines Siegerländer Paares: Wenn er trinkt, schlägt er seine Freundin. Die nimmt ihren Partner vor Gericht in Schutz.

Siegerländerin nimmt prügelnden Freund vor Gericht in Schutz

Vier Fälle von körperlicher Gewalt und Beleidigung werden dem Angeklagten vorgeworfen. Am Ende bleibt eine Sache übrig, die verurteilt werden kann. Amtsanwalt Benjamin Schneider bringt das Problem auf den Punkt: „Es geht um häusliche Gewalt. Da gibt es leider keine neutralen Zeugen.“ Die involvierten Personen schweigen oft oder können sich nicht erinnern. So ist es auch an diesem Morgen im Saal 10 des Siegener Amtsgerichts.

Der Angeklagte R. ist 35, hat nach eigenen Angaben „seit zehn Jahren ein Alkoholproblem; nein, sagen wir lieber 15“, und wird nach dem Trinken regelmäßig aggressiv. 2015 hat es schon einmal eine Geldstrafe für eine vollendete einfache und eine versuchte schwere Körperverletzung gegeben. Nun liegen vier Akten auf dem Tisch, nach denen er seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen oder getreten hat, dazu kommen üble Beleidigungen.

Siegerländer ohne festen Wohnsitz

Zwei Vorfälle aus 2018, zwei weitere aus diesem Jahr. „Fiese hässliche Hure. Du sollst sterben“, soll er sie gerade erst im September beschimpft haben, ausnahmsweise einmal ohne begleitende Gewalt. Bei ihm „setzt der Film erst immer ein, wenn die Beamten da waren“, erklärt R, mittelgroß, braune Haare, zum Zopf gebunden.

Er ist über die Beratungsstelle der Diakonie für Wohnungslose geladen worden, schläft abwechselnd bei einem Kumpel oder eben seiner Freundin. Und wenn er getrunken hat, haben die beiden regelmäßig Streit. „Das tut mir echt leid. Vor allem auch für sie“, versichert der Mann achselzuckend, kann oder will sich aber an Einzelheiten des jeweiligen Geschehens nicht erinnern.

Seit sechs Jahren ein Paar

Ob er es denn bestreite, möchte der Amtsanwalt wissen. Grundsätzlich stimme das wohl schon: „Ich mache das ja nicht aus Spaß“. Aber, „wann, wie und wo, keine Ahnung. Ich möchte auch nichts Falsches sagen“, weicht R. aus. Jedenfalls sei er seit sechs Jahren mit dem Opfer zusammen und wolle das auch bleiben: „Ich liebe die Frau!“ Benjamin Schneider fragt nach einer Verlobung. „Nee“, wehrt R. ab.

Die Lebensgefährtin (40) M. ist mit ihrer Mutter gekommen und passt zumindest äußerlich gar nicht zum Angeklagten. Das Problem sei der Alkohol, betont sie, hat aber ebenfalls Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Obwohl sie kaum oder gar nicht trinke, wie sie versichert.

Angeklagter streitet häusliche Gewalt nicht ab

Es habe Vorfälle gegeben, aber Einzelheiten berichten oder Daten bestätigen kann sie nicht. Immerhin streitet sie nicht ab, jeweils die Polizei gerufen zu haben. Wobei eine Beamtin einschränkt, dass die Frau vor Ort wenig hilfreich für die Aufklärung gewesen sei, Fotos von ihren Hämatomen untersagt habe.

Ob sie denn ein Interesse an der Verurteilung ihres Freundes habe, fragt Amtsrichterin Dr. Hanne Grüttner. „Was heißt Strafe“, ist die Antwort der Zeugin. Es gehe ihr darum, dass die Dinge dokumentiert würden, dass R. endlich einmal merke, dass es so nicht weitergehen könne. Dass er sich endlich ändere. Immerhin wolle er ja jetzt im Januar noch einmal eine Entgiftung machen und vielleicht auch eine Therapie. „Wenn er will, kann er das schaffen. Ich möchte ihm einfach vertrauen“, sagt M.; ansonsten „müssen wir uns wohl doch trennen“. Sehr überzeugend klingt das eher nicht.

Blaue Flecken an den Beinen

Wie konkret es denn mit der Entgiftung stehe, möchte die Vorsitzende wissen: „Er hatte da so einen Zettel.“ Konkret bleibt schließlich eine Tat vom Mai 2019. Da war es wieder einmal zu einem Streit gekommen, „über Alkohol und rechtsradikale Musik“. Der Angeklagte hatte seine Freundin mit den Fäusten auf die Beine geschlagen. Die Polizei hat Fotos von den blauen Flecken gemacht. Beleidigungen gab es auch.

Benjamin Schneider beantragt vier Monate zur Bewährung, die Entgiftungsabsicht reicht ihm für eine positive Prognose, und 250 Sozialstunden. Die Vorsitzende folgt bei der Haftstrafe, belässt es aber bei 150 Stunden. Sie gibt R. dringend auf, die Entgiftung und auch gleich eine Therapie anzustreben.

Er solle dankbar sein, dass seine Freundin noch derart zu ihm stehe, und an die Zukunft denken. Wenn er so weitermache wie bisher, „dann sehen wir uns hier sicher wieder. Dann wird es immer schlimmer“, prophezeit die Amtsrichterin. Ein weiterer Polizeieinsatz, und er gehe in Haft. Auf dem Flur ist er mit Lebensgefährtin und Mutter wieder gemeinsam unterwegs.

