Siegener vor Spielclub niedergeschlagen und ausgeraubt

Siegen. Vier Täter locken Siegener aus Spielclub und prügeln draußen auf ihn ein. Sie stehlen Bargeld und ein Smartphone, das Opfer wird leicht verletzt.

Ein 41-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, 7. März niedergeschlagen und ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Unbekannter das Opfer unter einem Vorwand aus einem Spielclub an der Hagener Straße gelockt, dort schlugen bis zu vier Unbekannte auf den Siegener ein.

Die Täter stahlen Bargeld und ein schwarzes Mobiltelefon Samsung Galaxy S9+ im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Euro-Betrags. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Täterbeschreibungen: Siegener Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Täterbeschreibungen: 1. Mann: 1,90-1,95 Meter, Brille, Kappe, roter Pullover. 2. Mann: 1,70-1,75 Meter, kräftig, Kappe. 3. Mann: Etwa 1,80 Meter, längliches Gesicht, schwarze Jacke. 4. Mann: Etwa 1,80 Meter.

Alle Verdächtigen wurden zwischen 25-40 Jahre alt geschätzt und beschrieben als „von nordafrikanischer Herkunft“. Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise unter 0271/7099-0.

