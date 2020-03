Siegener Tiefbunker Hindenburgstraße: CDU fragt nach Nutzung

Siegen. Tiefbunker aus dem Zweiten Weltkrieg unter der Hindenburgstraße in Siegen ist laut LWL nicht schutzwürdig. CDU regt einen Lernort für Schüler an.

Der Tiefbunker Hindenburgstraße ist laut Landschaftsverband Westfalen-Lippe LWL nicht denkmalschutzwürdig. Wie berichtet soll das unterirdische Bauwerk aus dem Zweiten Weltkrieg für den Bau des Johann-Moritz-Quartiers (JMQ) an der Ecke Hindenburgstraße/Bahnhofstraße teils abgerissen, teils womöglich verfüllt werden. Es gebe andere Schutzbauten aus dieser Zeit, die besser erhalten und auch zugänglich sind.

Die Siegener CDU erkundigt sich in einer Anfrage an die Stadtverwaltung nochmals nach dem Denkmalschutzstatus und der Zukunft des in Teilen bereits baufälligen Tiefbunkers.

CDU Siegen: Bunker als Lernort für Schulklassen?

Die Union möchte konkret wissen, welche Erkenntnisse der LWL hinsichtlich einer Unterschutzstellung gewonnen hat. Zudem fragt die CDU danach, ob bereits mit der Arbeit für eine grundlegende Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen wurde und falls ja, wann die politischen Gremien beteiligt werden. „Sieht die Verwaltung die Möglichkeit einer kompletten Erhaltung dieses einmaligen Stücks Siegener Stadtgeschichte?“

Der Tiefbunker als Ganzes soll laut LWL zwar nicht erhalten werden, „gibt es eine Möglichkeit, einige Räume als Denkmal zu erhalten um der interessierten Öffentlichkeit (insbesondere Schulklassen) einige Räume als Lernort bzw. Anschauung zu ermöglichen?“, fragt aber die CDU, die zu guter Letzt wissen möchte, ob die Verwaltung geprüft habe, wie und in welcher Form die Inverstoren des JMQ in eine solche Maß-nahme mit einbezogen werden können.

