Siegener Tafel eröffnet Verteilzentrum für Tiefkühlkost

Die Siegener Tafel kann künftig bis zu 46 Europaletten Tiefkühlkost lagern. Davon profitieren auch elf weitere Tafeln aus der Umgebung.

Die Siegener Tafel kann ab sofort auch große Mengen von Tiefkühlkost lagern. Das nun eröffnete neue Verteilzentrum am bekannten Standort in der Bismarckstraße 90 verfügt über Tiefkühlcontainer, in denen bis zu 46 Europaletten Platz finden. Außer der Siegener Tafel profitieren elf weitere Tafeln aus der näheren Region von den erweiterten Möglichkeiten, wie der Verein mitteilt. Die erste Lieferung wird für kommenden Mittwoch erwartet: "So können sich die Bedürftigen über voraussichtlich 30 Europalletten Tiefkühlpizza freuen", heißt es weiter.

Siegen: Tafel erweitert ihre Kapazitäten deutlich

Der Vorlauf betrug drei Monate. 2020 hätten deutschlandweit insgesamt 190 LKW-Ladungen mit Lebensmitteln aufgrund fehlender Kapazitäten abgelehnt werden müssen, erläutert die Siegener Tafel. Deren Vorsitzende Roswitha Junak-Mößner zeigt sich begeistert von der schnellen Umsetzung des Projektes. „Ich bin sehr froh, dass wir auf diesem Wege noch mehr Lebensmittel vor der Vernichtung retten können.“ Die Kosten, zu denen der Verein keine Angaben macht, übernehmen die Siegener Tafel und das Land Nordrhein-Westfalen.

In den vergangenen Monaten habe der gemeinnützige Verein immer weniger Lebensmittel aus dem Einzelhandel erhalten. Durch diverse Lebensmittelspendenaktionen sei es aber möglich gewesen, die 3000 Bedürftigen in Siegen, Netphen, Kreuztal, Hilchenbach, Freudenberg und Wilnsdorf zu versorgen.

