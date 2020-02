Siegener Stadtfest: Organisation bleibt beim bewährten Team

Das Siegener Stadtfest bleibt in der Zuständigkeit von Astrid Schneider und ihrem Team – und geht nicht an die zum 1. Januar gestartete Stadtmarketing Siegen GmbH. Wie die Verwaltung gestern im Kulturausschuss informierte, wird das Stadtfest in den Aufgabenbereich der städtischen Kulturabteilung eingegliedert. Die nächste Auflage ist für den 28. bis 30. August angekündigt.

Siegens Stadtfest mit erfahrenem Team

„Die Personen, die das Stadtfest in den vergangenen fünf Jahren verantwortet haben, sind weiterhin zuständig“, sagte Astrid Schneider, Leiterin der Kulturabteilung. Außer ihr selbst beträfe das unter anderem Martin Horne.

Seit dem Uferfest im Juni 2016 war Astrid Schneider Veranstaltungsleiterin, da allerdings in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen (GSS). Letztere wurde Ende 2019 aufgelöst, die Stadtmarketing Siegen GmbH – anders organisiert, anders ausgestattet und personell anders besetzt – trat an ihre Stelle.

Große Zustimmung im Ausschuss

Dass der GSS-Nachfolger nicht auch das Stadtfest übernimmt, sei eine Entscheidung der Verwaltungsspitze gewesen, wie Astrid Schneider erklärte. Im Kulturausschuss erntete dieser Schritt durchweg freudige Zustimmung – mit Verweis auf die gelungenen Stadtfeste der vergangenen Jahre.

Ins Ressort der Stadtmarketing Siegen GmbH, deren Geschäftsführerposten noch vakant ist, fällt allerdings das Altstadtfest. Mit der Information, ob und wie dieses stattfinde, sei in den nächsten Tagen zu rechnen, so Astrid Schneider.

