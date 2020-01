Siegener Ratsmitglieder spenden ihre Diäten für Guten Zweck

Die Siegener Ratsfraktionen spenden das Sitzungsgeld, das ihre Mitglieder in der Dezember-Ratssitzung erhalten, an Organisationen ihrer Wahl.

SPD und Grüne haben die Malteser Migranten Medizin bedacht, die sich um Geflüchtete ohne Krankenversicherungsschutz kümmert. Die CDU spendet an die Siegener Dina-Herter-Stiftung, die FDP an die Siegener Tafel, die UWG an den Elternverein der Hammerhütter Schule als Träger eines Betreuungsangebotes in anhaltender Geldnot, die Linke an die Tiernothilfe.

Auch fraktionslose Siegener Ratsmitglieder spenden

Die fraktionslose Stadtverordnete Brigitte Eger-Kahleis (AfD) überweist an die Familienberatung der Diakonie, Dr. Wolfgang Sonneborn (ebenfalls fraktionslos) an den Bund der Steuerzahler.

Das Sitzungsgeld je Ratsmitglied beträgt 20,30 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.