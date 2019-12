Siegen. Wegen eines lautstarken Streits werden Polizeibeamte zu einer Wohnung in Siegen gerufen – einer der Streithähne wurde per Haftbefehl gesucht.

Siegener Polizisten von Wüterich angegriffen – Gefängnis

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann (29) hat am zweiten Weihnachtsfeiertag nach einem Streit Polizeibeamte attackiert. Er wurde festgenommen.

Vorangegangen war der Verhaftung ein lautstarker Streit am Donnerstagabend, 26. Dezember. Beamte der Polizeiwache Siegen wurden daher in eine Wohnung an der Kolberger Straße am Fischbacherberg gerufen. Auslöser waren lautstarke Streitereien zwischen einer 41-Jährigen und dem 29-jährigen Mann. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Siegener Einsatzkräfte müssen Angreifer Handschellen anlegen

Als die Polizisten das dem 29-Jährigen mitteilten, verlor der völlig die Fassung und versuchte, die Beamten mit Fußtritten zu attackieren. Die Einsatzkräfte mussten dem Wüterich schließlich Handfesseln anlegen, damit sie ihn ins Polizeigewahrsam bringen konnten. Neben dem Antritt seiner mehrmonatigen Haftstrafe erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung.

