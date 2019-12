Siegener Pianohaus Füllengraben schließt nach 70 Jahren

Das Pianohaus Füllengraben gibt es seit 1949, es ist eines der ältesten und traditionsreichsten Unternehmen im Siegerland. Nun, nach 70 Jahren, schließt das Geschäft.

„Ich werde dieses Jahr siebzig“, sagt Klaus Füllengraben. Der Grund sei nicht, dass sich das Geschäft nicht mehr lohnen würde, sondern schlicht sein Alter – und dass es leider keinen Nachfolger gebe. „Es gibt einen Punkt, an dem man aufhören sollte, und der ist jetzt gekommen“, sagt er und wirkt dabei nicht, als ob ihm diese Entscheidung zu schaffen macht, sondern durchaus gelassen.

Geschäft in Siegen mit 25 Jahren übernommen

Klaus Füllengraben war 25 Jahre alt, als er das Geschäft 1975 von seinem Vater übernahm, der zuvor gestorben war. Trotz seines noch recht jungen Alters hatte er damals seine Ausbildung zum Klavierbauer bereits abgeschlossen. Diese absolvierte er bei der Firma Ibach in Schwelm nahe Wuppertal, wo er bereits Erfahrung hatte sammeln können.

Sein Vater, zuerst gelernter Schreiner, hatte sich bei der Firma Seiler in Liegnitz zum Klavierbauer ausbilden lassen und arbeitete danach im Musikhaus Loos. Später gründete er dann das Pianohaus Füllengraben an der Fürst-Johann-Moritz-Straße, zunächst als reine Klavierhandlung. Dort machte sich das Unternehmen bald einen Namen als zuverlässiger Ansprechpartner für das Stimmen und Reparieren von Klavieren und Flügeln.

Klaus Füllengraben empfiehlt seinen Kunden Piano Dubbel in Kreuztal

In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich das Pianohaus stetig und wuchs immer weiter. Vor 30 Jahren verlagerte Füllengraben seinen Hauptstandort an die Frankfurter Straße. In Hochzeiten des Geschäfts arbeiteten dort bis zu zwölf Mitarbeiter, von 1983 bis 1994 gab es auch eine Zweitfiliale in Attendorn. Das Angebot wurde erweitert, bis heute bietet das Geschäft auch verschiedenste Blas- und Saiteninstrumente sowie eine große Bandbreite an Notenheften und Zubehör an. Eine weitere wichtige Errungenschaft war zudem die eigene Musikschule, in der zeitweise bis zu 250 Schüler unterrichtet wurden.

Klaus Füllengraben empfiehlt seinen Kunden, sich in Sachen Klaviere und Flügel an „Piano Dubbel“ in Kreuztal zu wenden, ansonsten empfiehlt er alle Musikläden in und um Siegen. „Hauptsache die Leute kaufen vor Ort und nicht im Internet“. Klaus Füllengraben und seine Ehefrau bedanken sich bei allen Kunden für die langjährige Treue. Zur Zeit hat das Geschäft noch geöffnet und verkauft seine Restbestände.

