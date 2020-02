Siegener Kulturhaus Lyz: Im Cockpit der Helikoptereltern

Es wird viel und kräftig gelacht an diesem Abend im Lyz. Dazwischen schleicht sich aber auch immer wieder Ungläubigkeit, ein Hauch von Ratlosigkeit. Denn so komisch das auch ist mit den Helikoptereltern, mit all diesen Anekdoten, die Lena Greiner und Carola Padtberg für ihr Buch „Ich muss mit auf Klassenfahrt – meine Tochter kann sonst nicht schlafen!“ gesammelt haben: Das Gesamtbild für den darin zum Ausdruck kommenden aktuellen Zustand der deutschen Gesellschaft ist das Beste nicht.

Da wundert es kaum, dass eine Zuhörerin im vollbesetzten Kleinen Theater nach der Lesung im Rahmen einer kurzen, aber durchaus angeregt geführten Diskussion den beiden Autorinnen genau diese Frage stellt: Woher das Phänomen denn überhaupt komme, wie diese übervorsichtigen und zum Teil extrem agierenden Eltern erzogen worden sind. Darauf hat es bis dahin keine Antwort gegeben.

Lena Greiner und Carola Padtberg: Noch an so schönem Ort wie dem Lyz gelesen

Lena Greiner und Carola Padtberg haben das überwiegend weibliche Publikum begrüßt, sich über das enorme Interesse gefreut und versichert, trotz vieler Auftritte noch nie an einem so schönen Ort gelesen zu haben. Dann haben sie abwechselnd erzählt und vorgelesen, sich über das Lachen in den Reihen gefreut und mitgeschmunzelt und sehr genau hingeschaut, vorher sogar das Licht stärker aufdrehen lassen, um ihr Publikum besser sehen zu können.

„Für das Bonding zwischen uns“, grinst Lena Padberg, weil es vorher um Nacktstillen gegangen ist, das eben für dieses wichtig sein soll: das „Bonding“ zwischen Mutter und neugeborenem Kind. Denn da fange das Gebaren der Helikoptereltern ja schon an, haben die beiden Frauen auf der Bühne herausgefunden, beim Schwangerwerden, wenn es darum gehe, dem Kind die erste Frühförderung schon im Mutterleib angedeihen zu lassen.

Es beginnt bei der Hebamme und endet auch nicht an der Hochschule

Das Buch, „schon der zweite Band“, deckt den gesamten Bereich ab, von Gesprächen mit Hebammen und Kinderärzten über deren Erfahrungen, bis zum Unidekan, der übereifrigen und -protektiven Vätern und Müttern erklären muss, dass es an der Hochschule keine Elternabende mehr gibt. Dazwischen finden sich unzählige Anekdoten über Eltern, die ihren Nachwuchs in den Schulbus setzen – und hinterherfahren – die mit auf Klassenfahrt wollen, die ihre Kinder und die Lehrer durch das Fenster des Klassenraums beobachten und filmen. Selbst Mütter, die den ganzen Tag hinter Büschen auf dem Schulhof sitzen, sind offensichtlich in den Anfangsjahren des 21. Jahrhunderts überhaupt keine seltene Spezies.

Interessant dabei ist die Rollenverteilung der beiden Frauen, die als Journalistinnen bei einem deutschen Nachrichtenmagazin arbeiten. Carola Padtberg wirkt ein wenig „cooler“, was Auftreten, Gestik und Stimme angeht, ist aber selbst dreifache Mutter und hat das Schreiben durchaus als Selbsttherapie verstanden, wird von ihrer Mitstreiterin immer wieder an die eigenen kleinen „Sünden“ erinnert.

Die Globalisierung ist schuld, dass Eltern Helikoptereltern werden

Die wiederum könnte selbst Lehrerin sein, liest und erzählt eher mit „seriöser“ Stimme, hat aber beim genaueren Hinhören stets sehr viel Schalk im Hintergrund. Ein wenig überrascht sind beide, dass auf die Eingangsfrage, ob denn auch einige Helikoptereltern im Raum seien, tatsächlich ein „Ja“ zu vernehmen ist. „Ganz selten“ passiere das, nickt Carola Padtberg anerkennend.

Gemeinsam geben sie dann hinterher ihre Erklärung für die neue Spezies „Helikoptereltern“, die es ja, da sind sich alle einig, „vor 20 oder 30 Jahren nicht gegeben hat“. Die Verunsicherung in einer globalisierten Welt mit prekärer Beschäftigung müsse es wohl sein, finden sie. Menschen, die selbst ein Leben mit steter Veränderung und ohne Sicherheit führten, suchten für ihre Kinder das Gegenteil, wollten sie nicht nur beschützen, alle Gefahren fernhalten und ihnen die bestmöglichen Startvoraussetzungen geben. Was aber in letzter Konsequenz deren Freiheit beschneide, die Toleranz für Frust senke und viele andere negative Folgen habe.

Die industrie baut GPS-Sender und Eltern stecken sie in den Schulranzen

Da gibt es viel Zustimmung und den Hinweis, das Helikoptereltern, wie es der Begriff schon beinhalte, bei ihren Landungen vor allem viel Wind machten und vor allem für nervige Unruhe und Unfrieden sorgten. Dabei weist Lena Greiner aber auch auf die Industrie hin, die sehr bereitwillig die GPS-Systeme liefere, die jene Eltern „ihren Kindern in den Ranzen“ steckten. Und für sich selbst und ihre Bühnennachbarin überlegt sie praktisch im gleichen Atemzug, dass ihnen soviel Material vorliege, „dass es eigentlich noch für einen dritten Band reicht“. Nun ja. Das potenzielle Publikum gibt es ja offensichtlich ebenfalls.

