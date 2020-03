Siegen: Zwei Wagen werden durch Feuer zerstört

Siegen. Durch ein Feuer wurden in Siegen am frühen Samstagmorgen zwei Wagen zerstört. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Zwei Autos brannten in Siegen am frühen Samstagmorgen, 14. März, und wurden dabei vollständig zerstört. In der Wilhelm-Münker-Straße standen ein VW Golf und ein BMW in Flammen, das Feuer war jeweils im vorderen Bereich der Wagen ausgebrochen. Die Feuerwehr bemerkte den Brand gegen 2.50 Uhr.

Warum die Autos Feuer fingen, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell ist nicht auszuschließen, dass es sich um Brandstiftung handelt.

