Siegen. Richtfest am zentralen Bauhof in der Fludersbach in Siegen: Im Herbst sollen die neuen Gebäude bezugsfertig sein. Die Vorgeschichte ist lang.

Der Grund, wieso der Bürgermeister pünktlich anfangen möchte, ist nachvollziehbar: „Weil ich den Mantel vergessen habe“, sagt Steffen Mues am Donnerstag im Rohbau des neuen zentralen Bauhofs in der Fludersbach. Es ist Richtfest.

Es schneit, es zieht, es ist nass und kalt, doch der Stadtchef ist trotz des akuten Mantelmangels bestens gelaunt. Auch das aus nachvollziehbarem Grund: Denn wenn die Gebäude im kommenden Herbst bezugsfertig sind, „finden viele jahrelange Provisorien ein Ende“. Und eines der mit rund 5,7 Millionen Euro teuersten Bauprojekte, das die Stadt komplett aus Eigenmitteln zu schultern hatte und hat, wird abgeschlossen sein.

Die Anfänge

… reichen so weit zurück, dass selbst der Bürgermeister die ersten Planungen nur auf die Zeit „vor neun, zehn Jahren“ datiert. Nach dem Umzug der Feuerwehr in die neue Wache in Weidenau standen ihre ehemaligen Gebäude in der Fludersbach leer. Ende 2011 fiel dann die politische Entscheidung für die Zentralisierung der Standorte der Grünflächenabteilung und der Stadtreinigung auf diesem Gelände. Deren Einrichtungen waren und sind über das Stadtgebiet verteilt; eine Lösung, die zeit- und kostenintensiven Pendelverkehr zwischen den Dependancen bedeutet.

Der Verlauf

… zog sich unter anderem, weil für die Maßnahme keine Fördermittel abrufbar waren und sie deshalb in „abteilungsübergreifender Eigenleistung“ umzusetzen war, wie Steffen Mues erklärt. Das an sich habe auch gut funktioniert, musste aber neben den übrigen anfallenden Aufgaben erledigt werden. Die Anfangsphase, das hatte die Verwaltung bereits bei der Grundsteinlegung im vergangenen August erklärt, überschnitt sich mit dem Konjunkturpaket II, weshalb die Kolleginnen und Kollegen eine ganze Weile intensiv durch andere Projekte in Beschlag genommen waren. 2018 stellte sich außerdem ein Problem mit der Tragfähigkeit des Untergrunds heraus, dessen Behebung eine weitere Verzögerung bedingte.

Der aktuelle Stand

… lässt die Bezugsfertigkeit für Herbst prognostizieren. Der Hochbunker, der bereits in die alte – und inzwischen abgerissene – Bebauung integriert war, ist auch der Mittelpunkt des neuen Ensembles – denn der Abriss des mit mehr als zwei Meter dicken Mauern ausgestatteten Turms wäre mit immensen Kosten bei vergleichsweise geringem Nutzen verbunden. Südöstlich dockt an den Bunker nun der zweigeschossige Riegel mit der Halle für neun Großfahrzeuge im Erdgeschoss und den Sanitär- und Sozialräumen in der ersten Etage an. Nordwestlich schließt sich an den Bunker eine Werkstatt für Groß- und Kleingeräte der Grünflächenabteilung mit einer Wartungsgrube und einer zweiten Waschhalle für kleinere Fahrzeuge an. Die Gesamtfläche beträgt mehr als 1400 Quadratmeter. Im Bunker sind derzeit Technikräume untergebracht. Was nun noch aussteht, sind die klassischen Ausbaugewerke.

Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof 1 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof Der zentrale Bauhof in der Fludersbach soll im Sommer 2020 komplett fertig sein. Am Donnerstag war Grundsteinlegung für die zwei Neubauten. Foto: Florian Adam

2 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen, jetzt stehen zwei Neubauten links und rechts des Hochbunkerturms an. Der bleibt übrigens stehen und wird ins Ensemble integriert. Foto: WP

3 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof Bürgermeister Steffen Mues (rechts) bei der Grundsteinlegung für die Hochbauten des zentralen Bauhofs in der Fludersbach. In den Stein wird eine Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungsausgaben und der Rede des Bürgermeister eingeschlossen. Mit dabei: Jörg Heide (links) von der Technischen Gebäudewirtschaft der Stadt. Foto: Florian Adam

4 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof Bürgermeister Steffen Mues (rechts) bei der Grundsteinlegung für die Hochbauten des zentralen Bauhofs in der Fludersbach. In den Stein wird eine Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungsausgaben und der Rede des Bürgermeister eingeschlossen. Mit dabei: Jörg Heide (links) von der Technischen Gebäudewirtschaft der Stadt. Foto: Florian Adam

5 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof Bürgermeister Steffen Mues (mitte) bei der Grundsteinlegung für die Hochbauten des zentralen Bauhofs in der Fludersbach. In den Stein wird eine Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungsausgaben und der Rede des Bürgermeister eingeschlossen. Mit dabei: Jörg Heide (links) von der Technischen Gebäudewirtschaft der Stadt und Georg Heimes von der ausführenden Firma Behle (rechts. Foto: WP

6 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen, jetzt stehen zwei Neubauten links und rechts des Hochbunkerturms an. Der bleibt übrigens stehen und wird ins Ensemble integriert. Foto: WP

7 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen. Das Luftbild zeigt das Areal vor den Abrissarbeiten. Foto: Stadt Siegen

8 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen. Das Luftbild zeigt das Areal nach den Abrissarbeiten. Foto: Stadt Siegen

9 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen. Der Hochbunkerturm bleibt stehen und wird ins Ensemble integriert. Foto: Stadt Siegen

10 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen, unter anderem der hier zu sehende Querriegel. Foto: Stadt Siegen

11 / 11 Grundsteinlegung für Siegens zentralen Bauhof In der Fludersbach beginnt der letzte von drei Bauabschnitten für den zentralen Bauhof der Stadt Siegen. Auf dem bestehenden Bauhof-Gelände wurden alte Gebäude abgerissen, jetzt stehen zwei Neubauten links und rechts des Hochbunkerturms an. Der bleibt übrigens stehen und wird ins Ensemble integriert. Foto: WP

Der künftige Nutzen

… liegt vor allem darin, dass Arbeitsabläufe dank der Zentralisierung logistisch weniger aufwendig werden, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht dauernd zwischen Fahrzeug- und Materialstandorten hin- und herpendeln müssen, sondern quasi alles unter einem Dach vorfinden. „Künftig gilt: weniger Fahrstrecke, kürzere Wege“, sagte Steffen Mues. Das sei klimafreundlicher und spare im Jahr außerdem einige Tausend Euro.

Die besondere Idee

… kam während der Maßnahme relativ spontan, wie Bauleiter Jörg Heide von der Technischen Gebäudewirtschaft erzählt. „Aus dem Hang drängt massiv Wasser. Damit speisen wir jetzt eine Zisterne.“ Aus der Not wurde so eine Tugend gemacht: Rund 25.000 Liter Wasser kann der Behälter speichern. Damit sollen Reinigungsmaschinen befüllt oder die Bewässerung von Grünflächen bestritten werden.

