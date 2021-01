Siegen-Wittgenstein: Handwerkskammer spricht Studierende an

Siegen-Wittgenstein Die Handswerkskammer Südwestfalen macht Studienzweilflern und -abbrechern ein Beratungsangebot. Es geht um berufliche Alternativen.

Wenn sich die Entscheidung für ein Studium als der falsche Weg herausstellt, sind Alternativen gefragt. Die Handwerkskammer Südwestfalen möchte solche bieten und erweitert ihren Beratungsservice für Studentinnen und Studenten.

"Wenn Studenten ihr Studium beenden wollen, kann dies mehrere Gründe haben:

Regelstudienzeit überschritten, Prüfung zum zweiten Mal nicht bestanden,

generelle Unzufriedenheit mit der eigenen Studienwahl, Perspektivlosigkeit", heißt es in einer Mitteilung. Das Team Fachkräftesicherung der Handwerkskammer wolle in dieser Situation "Studenten neue Perspektiven aufzeigen". Wie schon bei der Beratung von

Schülerinnen und Schülern, für die es seit Beginn der Corona-Pandemie ein telefonisches Angebot gebe, "stehen die Interessen und Fähigkeiten der (noch) Studierenden im

Vordergrund".

Siegen-Wittgenstein: Mehr als 130 Ausbildungsberufe im Handwerk

Das Team Fachkräftesicherung nutzt dazu nach eigenem Bekunden seine Erfahrungen aus der Praxis. "Jemand mit Höhenangst sollte keinen Beruf wählen, bei dem man fünf Meter über

dem Boden arbeitet", ist als sehr plastisches Beispiel aufgeführt. Welche Berufe in Frage kommen und welche Betriebe in der Region in diesen ausbilden, erfahren die Anruferinnen und Anrufer im individuellen Gespräch.

"Das Handwerk hat sprichwörtlich goldenen Boden - und nicht nur das", heißt es weiter. Das Spektrum umfasse mehr als 130 Ausbildungsberufe "von ,A' wie Augenoptiker bis ,Z' wie

Zimmerer". Wer möchte, könne sein eigener Chef werden. Das Team Fachkräftesicherung informiert auch darüber und skizziert Wege, wie sich dieses Ziel erreichen lässt.

Siegen-Wittgenstein: Handwerkskammer Südwestfalen berät Studierende online und telefonisch

Das Team steht jeden 1. Donnerstag im Monat von 13 bis 15 Uhr in kostenlosen Online-Sprechstunden zur Verfügung. Dabei ist es unerheblich, ob die Ratsuchenden die Uni bereits verlassen haben oder noch zweifeln, ob sie dies überhaupt tun sollen. Zur besseren Planung wird eine Anmeldung unter bildungslotse@hwk-swf.de erbeten. Als Antwort gibt es dann eine Bestätigungsemail mit konkretem Termin. Darüber hinaus ist die telefonische Beratung ohne Terminvereinbarung möglich: 02931/877-420.

Das Image von Studienabbrecherinnen und -abbrechern hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Wandel zum Positiven durchlaufen. Für viele Unternehmen ist die Gruppe längst in den Blickpunkt gerückt, um sie als Auszubildende und Arbeitskräfte zu gewinnen und so den Fachkräftebedarf zu sichern. Die früher teilweise verbreitete Haltung, dass ein abgebrochenes Studium ein Makel sei, verliert in der Wirtschaft aus verschiedenen Gründen deutlich an Gewicht.

