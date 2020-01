Nach dem Unglück beim Backesfest in Alchen hat der Kreis auf Anregungen für spezielle Info-Veranstaltungen reagiert.

Siegen. Der Kreis Siegen-Wittgenstein legt ein neues Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche vor – und reagiert damit auch auf das Unglück in Alchen.

Siegen-Wittgenstein: Fortbildungsreihe für Ehrenamtliche

Mit einem überarbeiteten Fortbildungsprogramm will der Kreis Siegen-Wittgenstein auch in diesem Jahr die Arbeit Ehrenamtlicher unterstützen.

Das neue Aus- und Weiterbildungsprogramm umfasst 30 Vorträge, Workshops und Seminare, allein sechs werden zum allerersten Mal angeboten. „Gerade im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass viele ehrenamtlich Aktive Unterstützung bei ihrer Arbeit wünschen und ganz dringend danach fragen“, betont Landrat Andreas Müller. Gerade wer etwa in einem Vereinsvorstand eine Aufgabe übernehme, trage viel Verantwortung.

Kursangebot in Siegen-Wittgenstein

Zu den neuen Angeboten gehört eine Ausbildung zum Ehrenamts-Manager. Diese findet in Kooperation mit dem Landessportbund statt und wird vom Land gefördert. Der Kurs umfasst die verpflichtende Teilnahme an einem Basis- und einem Vertiefungsmodul mit je einem Präsenztag (22. Februar und 18. April) in Verbindung mit zusätzlichem Online-Lernen.

Neu ist am Donnerstag, 14. Mai, auch ein Seminar, das der Prävention vor sexualisierter Gewalt in Vereinen dient.

Speziell für Sportvereine wird erstmals am Donnerstag, 24. September, ein Social-Media-Seminar angeboten, das die „Chancen für Sportvereine im Web 2.0“ auslotet. Für alle Vereine gibt es bereits am Donnerstag, 19. März, eine Veranstaltung zum gleichen Themenfeld: „Vereine und Social-Media“.

Neben diesen neuen Veranstaltungen finden sich auch bewährte Angebote im diesjährigen Fortbildungsprogramm. Vom „Einmaleins des Steuerrechts für Vereine“, über Finanzmanagement, das Vereinsarchiv oder Öffentlichkeitsarbeit.

Einen Schwerpunkt bildet auch in diesem Jahr wieder die Weiterbildung von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern. Für sie hat die Betreuungsbehörde des Kreises zehn Seminare vorbereitet. Diese reichen von den rechtlichen Grundlagen der Betreuung über konkrete Fragen etwa zur Vermögens- oder Gesundheitsfürsorge.

Landrat Andreas Müller lädt alle ehrenamtlich Aktiven ein, die Möglichkeiten zur kostenlosen Aus- und Weiterbildung zu nutzen. „Wir erhalten immer wieder das Feedback, dass die Tipps und Hinweise unserer Referenten ganz wichtige Hinweise für die praktische Arbeit in den Vereinen geben.“

Nach dem Unglück auf dem Backesfest Alchen

Nach dem tragischen Unglück auf dem Backesfest in Alchen, das zwei Todesopfer forderte, hat Landrat Andreas Müller, der zugleich auch Vorsitzender des Heimatbundes Siegerland-Wittgenstein ist, große Verunsicherung in den Vereinen festgestellt. „Viele Verantwortliche haben sich gefragt, ob sie überhaupt noch Veranstaltungen durchführen können, ohne schon mit einem halben Bein im Gefängnis zu stehen“, so der Eindruck des Landrats.

In einer ersten Informationsveranstaltung zu „Sicherheitskonzepten und Versicherungsschutz für Vereine“ hat der Kreis im vergangenen November in der voll besetzten Aula des Kulturhauses Lyz Hinweise für die ehrenamtlichen Vereine gegeben.

An diesem Abend hat der Kreis zahlreiche Anregungen für mögliche weitere Informationsveranstaltungen aufgenommen von denen in diesem Jahr drei umgesetzt werden:

Um Hygiene auf Dorf- und Vereinsfesten geht es am Donnerstag, 2. April.

Eine „Checkliste für Organisatoren von Veranstaltungen“ steht am Donnerstag, 30. April, im Mittelpunkt. Diese Checkliste hat das Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz, Rettungswesen des Kreises mit vielen Kooperationspartnern erstellt. Sie wurde erstmals bei der Veranstaltung im November im Lyz vorgestellt und soll nun mit einer eigenen Veranstaltung vertieft werden.

Am Samstag, 29. August, findet in Kooperation mit dem Westfälischen Heimatbund ein Expertenforum zum Vereinsmanagement statt. Auch werden noch einmal Fragen, etwa auch zum Versicherungsschutz für Vereine angesprochen.

Das komplette Fortbildungsprogramm kann unter www.ehrenamt-siwi.de heruntergeladen oder bei Gabriele Gütting vom Ehrenamtservice der Kreisverwaltung angefordert werden, per Mail an:

ehrenamt@siegen-wittgenstein.de.

