Siegen-Wittgenstein: Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

Feuerwehreinsatz im Juni 2019 bei einem Waldbrand in Netphen: Die Einsatzkräfte sind rund um die Uhr in Bereitschaft.

Siegen-Wittgenstein. Der Kreisfeuerwehrverband Siegen-Wittgenstein bittet Waldbesucher um erhöhte Vorsicht: Wegen der anhaltenden Trockenheit genügt eine Zigarette.

Der Kreisfeuerwehrverband Siegen-Wittgenstein warnt aufgrund der anhaltenden Trockenheit vor einem erhöhtem Waldbrandrisiko.

Im Wald solle man derzeit einiges beachten, appelliert der Kreisfeuerwehrverband: Es genüge bereits eine fahrlässig weggeworfene, glimmende Zigarette, um die Natur in Brand zu setzen. „Vegetationsbrände können sich rasend schnell ausbreiten. Auch in unserem Kreisgebiet hat es in den vergangenen Tagen bereits mehrere, zum Glück kleinere, Einsätze aufgrund von Wald- und Heckenbränden gegeben“, warnt Kreisbrandmeister Bernd Schneider.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat den Waldbrand-Gefahrenindex für weite Teile Deutschlands bereits auf Stufe 3 bis 4 von 5 gesetzt.

Tipps der Feuerwehr Siegen-Wittgenstein für die Bevölkerung

Werfen Sie keine Zigaretten oder andere brennende Gegenstände in die Natur – erst recht nicht aus dem Fahrzeug. „Schnell kommt es zu einem Böschungsbrand an Autobahnen und Straßenrändern“, so die Feuerwehr: „Beachten Sie auf jeden Fall das in Wäldern geltende Rauchverbot.“

Lassen Sie niemals Fahrzeuge mit heißen Abgasanlagen auf trockenen Feldern oder Wiesen stehen. Es besteht die Gefahr, dass sich die Vegetation daran entzündet, da bei Katalysatoren oder Abgasanlagen im Regenerationsmodus sehr hohe Temperaturen auftreten.

Auch wenn die Corona-Kontaktverbote dazu verleiten, in die Natur auszuweichen: Grillen und entzünden von Feuerstellen im Wald ist verboten und äußerst gefährlich.

Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über Notruf 112. Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Trotz Hygienevorschriften und Abstandsregelungen sind die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Siegen-Wittgenstein rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung

