Siegen-Wittgenstein: Betrugsmasche rund um Corona-Impfung

Auch in Siegen-Wittgenstein nutzen Betrüger die Unsicherheit der Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung aus (Symbolbild).

Siegen-Wittgenstein. Polizei Siegen-Wittgenstein warnt: Straftäter nutzen in der Corona-Krise die Unsicherheit der Menschen aus und bieten vermeintliche Impfstoffe an

Straftäter nutzen die Unsicherheit der Menschen während der Pandemie skrupellos aus: Auch im Kreis Siegen-Wittgenstein ist es zu einer neuen Betrugsmasche im Zusammenhang mit vermeintlichen Corona-Impfungen gekommen, warnt die Kreispolizeibehörde.

Bundesweit haben Täter per Telefon vermeintliche Corona-Impfungen angeboten. Diese Dienstleistung soll dann zu Hause stattfinden. Die Anrufer vereinbaren Termine, bei denen sie allerdings nicht mit dem Impfstoff erscheinen. Stattdessen kommen sie entweder mit einem unwirksamen Placebo, das dann teuer verkauft werden soll, oder aber man versucht mit mehreren Personen in die Wohnung zu gelangen, um dann arbeitsteilig abzulenken und zu stehlen, so die Polizei.

Angerufene aus Siegen-Wittgenstein informieren sofort die Polizei

In Siegen-Wittgenstein reagierten die Angerufenen sehr besonnen und ließen sich auf keinen Handel oder Terminabsprache ein, sondern informierten die Polizei. Die Behörde weist daher ausdrücklich darauf hin: Es werden keine unangemeldeten Corona-Tests an der Haustür durchgeführt. Außerdem gibt es keine Impfstoffe auf dem freien Markt zu kaufen.

Weitergehende Tipps und Information gibt es im Internet auf der Homepage der Polizei unter https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/artikel/praeventionshinweise-im-zusammenhang-mit-geplanten-impfungen-gegen-das-corona-virus