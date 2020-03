Vollsperrung: Das Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen bleibt über eine Umleitung erreichbar.

Bauarbeiten Siegen: Wichernstraße am Jung-Stilling-Krankenhaus gesperrt

Siegen. Wegen Bauarbeiten ist die Wichernstraße am Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen ab kommender Woche gesperrt. Das sind die Umleitungsstrecken.

Auf der Wichernstraße am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen wird in den kommenden Wochen die Fahrbahn erneuert.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 9. März. Wichtig für Patienten sowie Besucherinnen und Besucher der Klinik: Trotz der Bauarbeiten unter Vollsperrung kann das Jung-Stilling-Krankenhaus jederzeit über eine ausgeschilderte Umleitung angefahren werden, heißt es dazu aus dem Rathaus. Insgesamt entstehen bei der Baumaßnahme Kosten von rund 340.000 Euro.

Die Sanierung auf der gesamten Straßenlänge von rund 620 Metern erfolgt in sechs Abschnitten. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke ist nach Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung eine Bauzeit von zwölf Wochen vorgesehen. Neben der Straßensanierung werden auch Parkplatzflächen saniert, außerdem erfolgt eine Instandsetzung von einzelnen Kanalschächten und Kanalleitungen durch den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi).

Siegener Wichernstraße ist mit Schlaglöchern übersäht

Die Straßensanierung ist notwendig, weil die vorhandene Deckschicht uneben und mit Schlaglöchern übersäht ist. Das Pflaster im Bereich der zu sanierenden Parkstreifen ist darüber hinaus sehr uneben. Durch die Baumaßnahme soll die Verkehrssicherheit insgesamt wieder erhöht werden. Die gesamte Maßnahme ist in sechs Bauphasen unterteilt. Eine entsprechende Umleitungsstrecke ist ausgeschildert.

Während der 1. bis 4. Bauphase erfolgt die Umleitung aus Siegen-Innenstadt kommend über die Rosterstraße. Verkehrsteilnehmer aus Richtung A 45/Leimbachtal werden über die Leimbachstraße, die Hermann-Klaas-Straße, die Rosterstraße geführt. Während der letzten beiden Bauphasen führt die Umleitung dann von der Hengsbach kommend über die Rosterstraße, die Hermann-Klaas-Straße, die Leimbachstraße und die Wichernstraße.

Buslinie C 102 hält nicht mehr am Siegener Leimbachstadion

Die Buslinie C 102 Siegen-Jung-Stilling-Krankenhaus und zurück wird nach Angaben der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) ab der Haltestelle Siegen Schieferhalde über die Hermann-Klaas-Straße zum Jung-Stilling-Krankenhaus umgeleitet. Fahrten ab Jung-Stilling-Krankenhaus, die planmäßig über die Leimbachstaße Richtung Siegen fahren, müssen ebenfalls über die Hermann-Klaas-Straße umgeleitet werden. Die Haltestelle Siegen P+R Leimbachstadion wird nur noch von der Linie R 25 angefahren.

