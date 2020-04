Siegen: Vollsperrung der Wichernstraße am Jung-Stilling

Siegen. Wegen anderer Baumaßnahmen am Jung-Stilling-Klinikum in Siegen musste die Sanierung bisher warten, jetzt wird die Wichernstraße instand gesetzt

Schlaglöcher adé: Die Wichernstraße am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen wird in den kommenden Wochen komplett saniert. Am Mittwoch, 22. April, beginnt die Baumaßnahme, die rund 340.000 Euro kosten soll. Trotz Vollsperrung kann das Jung-Stilling-Krankenhaus über eine ausgeschilderte Umleitung angefahren werden.

Siegens Bürgermeister: „Straße ist in einem desolatem Zustand“

„Wir haben die Wichernstraße wegen der zahlreichen Baumaßnahmen am Klinikum zunächst in Absprache mit der Klinik nicht instandgesetzt, damit die direkte Zufahrt weiterhin möglich war. Ich bin froh, dass die Sanierung nun endlich startet, denn die Straße ist in einem desolaten Zustand“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. „Die Fahrer der Rettungswagen haben die Klinik teilweise sogar lieber von oben über die Hermann-Klaas-Straße und die Rosterstraße angefahren.“

Die Sanierung auf der gesamten Straßenlänge von rund 620 Metern erfolgt in sechs Bauabschnitten. Für die Erneuerung der Fahrbahndecke ist nach Angaben der Stadt eine Bauzeit von zwölf Wochen vorgesehen. Auch unebene Parkplatzflächen werden saniert, der Entsorgungsbetrieb hat bereits einige Kanalleitungen und -schächte instand gesetzt. Insgesamt soll die Maßnahme auch der Steigerung der Verkehrssicherheit dienen.

Umleitungen zwischen Siegen-Innenstadt und Jung-Stilling-Krankenhaus

Während der 1. bis 4. Bauphase erfolgt die Umleitung aus Siegen-Innenstadt kommend über die Rosterstraße. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Autobahn 45/Leimbachtal werden über die Leimbachstraße, die Hermann-Klaas-Straße und die Rosterstraße, für die Rückfahrt jeweils in Gegenrichtung geführt. Während der letzten beiden Bauphasen führt die Umleitung dann von der Hengsbach kommend über die Rosterstraße, die Hermann-Klaas-Straße, die Leimbachstraße und die Wichernstraße. Unterhalb des Leimbachstadions wurde ein Ersatzparkplatz für die Anlieger der Wichernstraße eingerichtet. Auch die Busse zum Jung-Stilling-Krankenhaus werden umgeleitet.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.