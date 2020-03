Siegen: Verfolgungsjagd unter Drogen – Unfall und Festnahme

Geisweid. Auto nicht zugelassen, kein Führerschein, auf Drogen, Drogen dabei, Flucht vor Polizei, Unfall – das konnte nur schiefgehen für den Siegener (21)

Eine Verfolgungsjagd mit dem Auto und zu Fuß hat sich ein polizeibekannter 21-Jähriger am Sonntagnachmittag in Siegen-Geisweid mit einer Streifenwagenbesatzung geliefert.

Gegen 15 Uhr war er mit seinem Fahrzeug in eine Polizeikontrolle in Geisweid geraten. Der Mann war aus der Vergangenheit bereits als Konsument von Betäubungsmitteln bekannt, als die Beamten der Wache Weidenau das Fahrzeug in der Geisweider Bergstraße kontrollieren wollten, ignorierte der 21-Jährige die Anhaltezeichen, fuhr mit seinem Mondeo auf die Geisweider Straße und weiter auf die HTS in Richtung Siegen.

Flüchtiger prallt mit seinem Auto vor eine Verkehrsinsel in Siegen

An der Ausfahrt Freudenberger Straße verlor er dann die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Er zog sich dabei keine Verletzungen zu und versuchte, weiter zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann an der Einmündung Hesserstraße einholen.

Schnell waren auch die Gründe der Flucht geklärt: Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Der 21-Jährige hatte keinen Führerschein, aber Drogen konsumiert. Auf der Flucht zu Fuß hatte er zudem noch eine Tasche mit Betäubungsmitteln weggeworfen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, er wurde festgenommen. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro.

