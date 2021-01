Siegen und Umland: Das sind die wichtigsten Termine

Siegerland. Digital-Museum, Online-Vortrag, Blutspende. Hier informieren wir über die wichtigsten Termine aus Siegen und dem Siegerland.

Am Montag, 11. Januar, startet die Firma Suez mit der Verteilung der Gelben Säcke im Stadtgebiet. Das teilt die Stadtreinigung Siegen mit.

Die Ausgabe nimmt voraussichtlich einige Wochen Zeit in Anspruch. Wer in der Zwischenzeit dringend Gelbe Säcke benötigt, kann diese bei den jeweiligen Ausgabestellen abholen. Diese sind auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de/gelbersack sowie auf dem Abfallkalender der Stadt Stadt Siegen zu finden.

Siegen: Corona-Hygiene im Gastgewerbe

Die Hotel- und Gastrowirtschaft hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal mit voller Wucht zu spüren bekommen. Mit dem Webinar „Corona-Hygiene im Gastgewerbe: Neustart!“ will die Industrie- und Handelskammer Siegen die gastronomischen Betriebe auf die bevorstehende Wiedereröffnung vorbereitet. Hierbei gilt es, die aktuellen Hygienevorgaben für einen sicheren Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter zu beachten.

Dazu zählen gesetzliche Anforderungen, wie vorzuweisende Hygienekonzepte oder die Umsetzung der Vorgaben des deutschen Infektionsschutzgesetztes (IfSG). Aber auch ordnungsrechtliche Bestimmungen, wie die Vorgaben der Zutrittssteuerung und die Einhaltung der Abstandsregelungen, sind von Bedeutung. Die Veranstaltung der IHK bietet hierzu eine verlässliche Orientierung.

Der Referent Thomas Zydeck, unter anderem Sachverständiger für Betriebshygiene & Anlagentechnik und Dozent für Hygiene beim DEHOGA Rheinland-Pfalz, erläutert die vorgeschriebenen Regelungen und Empfehlungen, räumt mit Irrtümern auf und gibt zahlreiche Praxistipps für eine reibungslose Wiedereröffnung.

Das Webinar ist kostenlos und findet am 18.Januar von 14 bis 15.30 Uhr statt. Für die Zugangsdaten ist eine Anmeldung unter https://events.ihk-siegen.de/termine/690/ erforderlich.

Ansprechpartnerin ist Meike Menn, meike.menn@siegen.ihk.de, 0271/3302-319.

Siegen: Segnungsfeier für Schwangere fällt aus

Wie das Dekant Siegen mitteilt, fällt die Segnungsfeier für Schwangere und werdende Eltern am Freitag, 15. Januar, in St. Michael aus. Keiner könne sagen, heißt es dazu in einer Mitteilung, wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten darstellen werde. "Dennoch streben wir an, eine weitere Segnungsfeier im Frühsommer anzubieten."

Wolken-Finale im Museum für Gegenwartskunst Siegen

Die Ausstellung „Die Wolken und die Wolke“ im Museum für Gegenwartskunst Siegen, die derzeit wegen Covid-19 geschlossen bleiben muss, geht wie geplant am Sonntag, 10. Januar, zu Ende.

In der letzten Ausstellungswoche können alle Kunstinteressierte die Werke noch einmal im Spaziergang erleben. Auf dem LED-Screen über dem Haupteingang des Museums ist ein Fotorundgang zu sehen, der gleichsam online beim Surfen der Museumswebseite aktiviert werden kann.

Zwei digitale Veranstaltungsangebote bieten die Möglichkeit zu vertiefenden Einblicken in die Themen der Ausstellung: Am Donnerstag, 7. Januar, um 19 Uhr stellen Museumsmitarbeiterin Ines Rüttinger und Direktor Thomas Thiel in der digitalen Kurator*innenführung noch einmal ausführlich die Arbeiten der Ausstellung vor.

Der letzte Termin der digitalen Vortragsreihe „Die Wolken und die Wolke“, das Künstlergespräch mit Christopher Kulendran Thomas, ist auf Sonntag verschoben. Zur Finissage am 10. Januar, 18 Uhr, wird der in London lebende und arbeitende Künstler, der mit drei großformatigen Gemälden in der Wolken-Ausstellung vertreten ist, über seine Arbeit referieren.

Die Zugangsdaten zur Online-Plattform sowohl für die Führung als auch für den Künstlervortrag erhalten Interessierte über die Homepage des Museums www.mgksiegen.de.

Siegen: C-Kurs mit Ute Debus fällt aus

Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns muss der geplante Infoabend zum C-Kurs am 15. Januar auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Sobald sich die Situation entspannt, wird ein neuer Termin bekanntgegeben. Weitere Informationen gibt es bei udebus@kantorei-siegen.de und scholl@bachchor.de.

Siegen: Allianzgebetswoche mit Spaziergang

Die Ev. Allianz Eiserfeld führt in diesem Jahr pandemiebedingt die Allianz-Gebetswoche auf veränderte Art und Weise durch. Statt abendlicher Treffen in Gemeinde- und Vereinshäusern lädt der Zusammenschluss aus Ev.-ref. Kirchengemeinde, Freier ev. Gemeinde, CVJM/Ev. Gemeinschaft und Blauem Kreuz vom 10. bis 17. Januar zum gemeinsamen Gebet am Telefon oder auch online ein.

Das Glockengeläut der Trinitatiskirche leitet die Gebetszeit – jeden Abend von 19.30 bis 20.15 Uhr – ein.

Außerdem können Interessierte im oberen Helsbachtal einen Gebetsspaziergang unternehmen. Die etwa zwei Kilometer lange Strecke beginnt am Reitplatz (Parkplätze am Eiserfelder Naturfreibad). Sieben Stationen ermuntern zum persönlichen Gebet – zum Loben und Danken, Klagen und Bitten. Dieser Gebetsspaziergang bezieht sich auf die alttestamentarische Stiftshütte.

Weitere Informationen rund um die Gebetswoche in Eiserfeld gibt es bei Pastor Stefan Schmidt (Freie ev. Gemeinde), der die Allianz-Arbeit vor Ort koordiniert, unter 0271/30310024, www.siegen-eiserfeld.feg.de.

Wieder Blutspende im Siegerland

Das DRK bittet erneut um Blutspenden. Das sind die Termine für die kommenden Tage im Siegerland:

12. bis 14. Januar, jeweils 16 bis 20 Uhr im St. Marien-Krankenhaus, Kampenstraße 51 in Siegen.

13. Januar, 15 bis 19.30 Uhr im Eiserfelder DRK-Heim, Wilhelmstraße 12.

14. Januar, 16 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Würgendorf, Alfred-Nobel-Straße 12.

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen zu verhindern, bietet der DRK Blutspendedienst viele Blutspenden mit Terminreservierung an. Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website blutspende.jetzt können sich die Spender informieren und sich Ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren.

