Siegen und Umgebung: Mittelstand gegen weiteren Lockdown

Siegen Der regionale Mittelstands-Verband schlägt scharfe Töne gegen die Corona-Maßnahmen an. Er spricht von "politischem Aktionismus".

Der heimische Mittelstand lehnt einen verlängerten Lockdown ab. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), Region Südwestfalen/LDK-Nord/Westerwald, spricht in einer Mitteilung von "staatlich verordnetem Hausarrest für Bürger und Betriebe" und einer "weiteren Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten".

„Es ist höchste Zeit, den wachsenden Staatseinfluss auf ein gesundes Maß zurückzuführen und sich auf die effektiven und sinnvollen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu fokussieren“, wird Rainer Jung, regionaler BVMW-Geschäftsführer, zitiert. "Politischer Aktionismus" schüre die Gefahr einer langdauernden Rezession mit allen schweren sozialen Folgen, heißt es in den Ausführungen weiter. Wie sehr die Lockdowns sich auf das Wirtschaftsleben ausgewirkt hätten, "zeigen Zahlen des Einzelhandels, der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche, in denen auch in unserer Region zu Hunderten die Insolvenz droht".

Siegen: Mittelstand fordert in der Corona-Krise "Tempo beim Impfen"

"Wir können uns wirtschaftlich und sozial in dieser extrem fragilen Phase keine nutzlosen Wahlkampfmanöver und keinen Überbietungswettbewerb der Politik auf der Suche nach rigoroseren Maßnahmen leisten", formuliert der BVMW. "Stattdessen muss endlich Tempo beim Impfen gemacht werden, Impfdosen müssen zur Verfügung gestellt und Impfzentren rund um die Uhr arbeiten können. Das ist die Aufgabe der Politik."

Die Wirtschaft brauche im Sinne der Betriebe und ihrer Beschäftigten verlässliche Rahmenbedingungen, um in den Investitionsmodus zurückzufinden, wie weiter zu lesen ist. "Derzeit blockiert uns die Politik auf dem Weg zurück zur wirtschaftlichen Normalität", so der Verband. "Die Spitze der Realitätsferne kommt von dem Thüringischen Ministerpräsidenten, der zusätzlich ,alle Betriebe' (Industrie und Büros) in den Lockdown schicken möchte." Dies würde der Wirtschaft im Siegerland und Sauerland nach Einschätzung des MVMW "Millionen im dreistelligen Bereich kosten und viele Betriebe in den Ruin führen".

Siegen-Wittgenstein: 7-Tage-Inzidenz bei 145,5 - bisher 70 Corona-Tote

Bund und Länder hatten aufgrund der nicht sinkenden Infektions- und steigenden Todeszahlen in der Pandemie eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar beschlossen. Außerdem wurde eine weitere Einschränkung der Kontakte festgelegt. In Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner soll der Bewegungsradius außerdem auf maximal 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden.

Im Kreis Siegen-Wittgenstein liegt der Inzidenzwert (Stand 11. Januar, 0 Uhr) bei 145,5. Seit Beginn der Pandemie haben sich 5.250 Personen aus dem Kreis mit dem Coronavirus infiziert, 4.643 sind wieder genesen, 70 verstorben.

