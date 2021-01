Siegen und Kreuztal: Stadtbibliotheken für Abholer geöffnet

Die Stadtbibliothek Kreuztal bietet einen kontaktfreien Abholservice an. Nutzerinnen und Nutzer melden sich vorab mit ihren Wünschen und können die Medien dann wenig später in Empfang nehmen.

Siegen/Kreuztal Die Stadtbibliotheken Siegen und Kreuztal bieten einen kontaktlosen Abholservice an: Aussuchen, bestellen, vor Ort in Empfang nehmen.

Trotz des Lockdowns stehen die Stadtbibliotheken Siegen und Kreuztal den Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung. Beide haben kontaktlosen Abholservice eingerichtet.

Stadtbibliothek Siegen: Abholtermine im Zehn-Minuten-Takt

In der Stadtbibliothek Siegen gilt ab Dienstag, 12. Januar, dass zu bestimmten Zeiten nach vorheriger Terminvereinbarung bestellte Medien kontaktlos abgeholt werden können. "Die Rückgabefristen hingegen wurden automatisch bis in den Februar verlängert, so dass man hierfür nicht persönlich in die Bibliothek im Krönchen-Center kommen muss", ist in einer Mitteilung erläutert.

Wer etwas ausleihen möchte, sucht sich aus dem Online-Katalog die gewünschten (und als „verfügbar“ gekennzeichneten) Medien aus und teilt die Titel per E-Mail an stadtbibliothek@siegen.de oder per Telefon unter 0271/404-3011 mit. Das Bibliotheksteam verbucht die Medien auf das jeweilige Benutzerkonto und ruft mit einem Terminvorschlag zur Abholung zurück. Daher ist unbedingt eine Telefonnummer anzugeben.

Die Termine werden im Zehn-Minuten-Takt vergeben, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Ab dem Eingangsbereich des Krönchen-Centers gilt Masken-Pflicht. Die Abholzeiten: Dienstag und Mittwoch von 10 bis 19 Uhr, Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Kreuztaler Stadtbibliothek: Kontaktlose Abholung im Eingangsbereich

Nachdem die Kreuztaler Stadtbibliothek aufgrund der Schutzverordnung für gut drei Wochen

komplett geschlossen werden musste, ist nun auch dort das kontaktfreie Abholen zuvor bestellter Medien wieder erlaubt. Bücher, Filme, Tonies, Spiele, Games und Zeitschriften können hier per Telefon unter 02732/51412 oder E-Mail an bibliothek@kreuztal.de bestellt und nach Terminvereinbarung kontaktlos im Eingangsbereich der Bibliothek abgeholt werden.

Wer keine konkreten Titel nennen kann oder möchte, kann auch eine Auswahl einer bestimmten Sparte (beispielsweise "Krimis" oder "Historisches") anfordern, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengestellt wird. Alle, die selbst auswählen möchten, finden den Katalog auf

der Internetseite der Stadtbibliothek unter stadtbibliothek-kreuztal.de

