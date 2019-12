Die Ortsdurchfahrt in Niederschelden, die Schossi, ist wieder in beide Richtungen befahrbar.

Freie Fahrt Siegen: Schossi in Niederschelden wieder offen

Niederschelden. Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Ortsdurchfahrt Niederschelden wieder frei. Und zwar in Richtung Siegen und in Richtung Rheinland-Pfalz.

Siegen: Schossi in Niederschelden wieder offen

Die „Schelder Schossi“ in der Niederscheldener Ortsmitte (L 907) ist seit Freitag, 20. Dezember, wieder in beide Richtungen für den Verkehr geöffnet, ebenso die angrenzende Siegbrücke an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz zwischen Niederschelden und Niederschelderhütte.

Das teilt die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung mit. Eine weitere Großbaustelle im Siegener Süden – die Neugestaltung der Ortsmitte in Niederschelden – liegt damit voll im Zeitplan. Die endgültige Fertigstellung ist im Frühjahr vorgesehen.

Der rund 250 Meter lange Abschnitt der Siegtalstraße zwischen den Einmündungen der Straßen „Zeil“ und „Auf der Burg“ bis zur Landesgrenze wurde seit August 2018 neu gestaltet und komplett erneuert, ebenso die Siegbrücke mit dem Landesbetrieb Mobilität Diez. Die Brücke hat eine neue Abdichtung, neue Gehwegkappen, ein neues Geländer und einen neuen Fahrbahnbelag erhalten.

Außerdem wurde der Beton der Brückenunterseite aufwändig saniert. „Die Brücke ist somit für die nächsten Jahrzehnte instand gesetzt. Mit den geplanten Baumaßnahmen wird nicht nur die Siegtalstraße aufgewertet, sondern die gesamte Ortsmitte attraktiver, um sich dort aufzuhalten und zu flanieren“, sagte Bürgermeister Steffen Mues mit Blick auf die neue Ortsmitte.

Baukosten belaufen sich auf 1,7 Millionen Euro

Die neue Ortsdurchfahrt kostet rund 1,7 Millionen Euro, 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten sind Fördermittel. Die Ortsdurchfahrt selbst wurde von sieben auf sechs Meter zurückgebaut. Neue Verengungen und Verschwenkungen auf der Fahrbahn dienen der Verkehrsberuhigung.

Zum Abschluss werden noch die Gehwege verbreitert, Parkstreifen und Bodenbeläge mit Natursteinpflaster neu gestaltet sowie 14 Zierkirschen gepflanzt, um den Alleecharakter der „Schossi“ betonen, wi es aus dem Rathaus heißt.

Während der Bauphase wurde die Ortsdurchfahrt zur Einbahnstraße.

