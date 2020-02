Siegen: Scheibe eingeschlagen – Schaufensterpuppen gestohlen

Siegen. Diebe haben in Siegen durch ein Loch in einem Schaufenster zwei Puppen gestohlen. Offenbar hatten sie es auf die Kleidung abgesehen.

Aus einem Geschäft in der Kölner Straße in Siegen wurden zwei bekleidete Schaufensterpuppen gestohlen.

Laut Polizeiangaben zerstörten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag die Schaufensterscheibe einen Kaufhauses in der Kölner Straße. Durch das Loch in der Scheibe wurden zwei voll bekleidete lebensgroße Schaufensterpuppen gestohlen.

Eine der Puppen konnte unbekleidet in der Nähe aufgefunden werden. Vermutlich kam es den Tätern nur auf die Bekleidung im Wert von circa 800 Euro an.

Hinweise nimmt die Polizei in Siegen unter der Nummer 0271/7099-0 entgegen.

