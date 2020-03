Siegen: Rowdy rast über Rot auf HTS, baut Unfall und flieht

Weidenau. Nachdem er über eine rote Ampel gebrettert ist und dabei die Vorfahrt genommen hat, baut ein Siegener auf der HTS einen Unfall – und fährt weiter

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kreuztal sucht nach dem Fahrer einer älteren roten Hecklimousine, der bei einer Unfallflucht einen Sachschaden von 7000 Euro verursacht hat. Am Montagmittag, 16. März, war der Fahrer in Siegen durch rücksichtlose und riskante Fahrweise aufgefallen.

Der noch unbekannte Mann war gegen 13.20 Uhr auf der Weidenauer Straße Richtung Geisweid auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, so die Polizei am Dienstag; wischen HTS-Abfahrt und Kolpinghaus wechselte er dann plötzlich vom rechten Fahrstreifen auf den linken und bog weiter nach links auf die HTS Richtung Siegen ab. Dabei missachtete er die rote Linksabbieger-Ampel und zwang einen 52-jährigen Pkw-Fahrer, den er rechts überholte, zu einer Vollbremsung.

Rowdy durch rüpelhaftes Verhalten in Siegen schon aufgefallen

Während des Abbiegens auf die HTS verursachte der Verkehrsrowdy dann einen Unfall: Der Fahrer eines Renault Twingo, der von Geisweid nach Siegen fuhr, konnte dem abbiegenden Rowdy-Fahrer nicht mehr ausweichen und auch nicht rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Davon „vollkommen unberührt“ flüchtete der Mann auf die HTS Richtung Siegen, so die Polizei.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal sucht nun den Unfallflüchtigen: Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei seinem Fahrzeug um eine ältere rote Hecklimousine, Volvo oder Peugeot. Der Wagen mit SI-Kennzeichen ist auf der rechten Seite durch den Unfall erheblich beschädigt. Der Fahrer soll ein älterer Mann mit Brille sein. Wie Zeugen angeben, sei das Fahrzeug schon im Bereich der Siegener Innenstadt aufgefallen: Dort soll der Fahrer auch mehrere rote Ampeln missachtet haben.

Hinweise an das Verkehrskommissariat unter 0271/7099-0.

