Ein bereits entlassener 68-jähriger Patent randaliert – und gibt auch nach einer Nacht auf der Polizeiwache in Weidenau keine Ruhe

Polizei Siegen: Randalierender Patient landet in Polizeizelle

Weidenau. Ein randalierender entlassener Patient bringt nicht nur im Kreisklinikum in Weidenau die Abläufe durcheinander.

Ein entlassener Patient hat am Montagabend im Weidenauer Kreisklinikum randaliert. Gegen 21.30 Uhr, mussten Beamte der Wache Weidenau das Pflegepersonal im Kreisklinikum unterstützen. Ein 68-jähriger Ex-Patient randalierte im Eingangsbereich des Krankenhauses. Er spuckte, schrie und schlug um sich. Er weigerte sich, dass Krankenhaus zu verlassen und störte massiv die Patienten. „!Ein geregelter Betrieb in der Patientenaufnahme war nicht mehr möglich“, berichtet die Polizei.

Die Beamten versuchten zunächst, mit dem Mann zu sprechen. Dieser beleidigte die Beamten, bespuckte sie, schlug und trat um sich. Letztendlich wurde der 68-Jährige in Gewahrsam genommen und zur Wache nach Weidenau gebracht.

Am Dienstag wird dem Mann das Handy abgenommen

Die Entlassung am Dienstagmorgen verlief allerdings auch nicht problemlos: An der Bushaltestelle vor der Polizeiwache randalierte der Mann wieder. Ständig wählte er den Notruf und behinderte die Arbeit in den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei. Das Handy musste zunächst sichergestellt werden. „Vermutlich wird der Mann noch für weitere polizeiliche Einsätze sorgen“, fürchtet die Pressestelle der Kreispolizeibehörde.

