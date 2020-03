Siegen: Professor Choubey will Kameras intelligent machen

Siegen. An der Universität Siegen forscht und lehrt Prof. Dr. Bhaskar Choubey im Bereich der Schaltungstechnik und bildgebender Sensorsysteme

Fünf Jahre war Bhaskar Choubey Professor an der Eliteuniversität Oxford, bevor er im Frühjahr 2018 an die Uni Siegen wechselte und die Professur für „Analoge Schaltungstechnik und bildgebende Sensorsysteme“ übernahm.

Das Leben

Er habe sich bewusst für Siegen entschieden, sagt Choubey. Die Universität genieße in seinem Bereich – der Sensortechnologie – weltweit einen hervorragenden Ruf. Auch in der Stadt Siegen fühlt sich Bhaskar Choubey wohl. Zwischen ihm und Siegen sei es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen – und dass schon vor vielen Jahren: „Als Student bin ich zusammen mit meiner Frau per Zug durch Deutschland gereist. Auf der Fahrt von Köln nach Frankfurt sind wir in Siegen gestrandet und mussten zwei Stunden auf den Anschluss warten. Das war am 31. Dezember, alle Geschäfte waren zu, niemand war unterwegs. Wir sind dann durch die Stadt gelaufen, es hatte geschneit und alles war weiß: die Häuser, die Straßen, das Schloss. Das war sehr idyllisch, einfach wunderschön!“

Als dann Jahre später der Ruf an die Uni Siegen gekommen sei, habe er das als spannende Herausforderung gesehen. Auch der sich abzeichnende Brexit habe eine Rolle gespielt: „Großbritannien hat sich zuletzt stark verändert. Da ich schon immer gerne in Deutschland forschen wollte, war mir klar: entweder jetzt – oder nie.“

Aktuell lebt Choubey in einer Wohnung direkt am Hölderlin-Campus, alle zwei Wochen fliegt er nach Oxford, um seine Frau und einen kleinen Sohn zu besuchen. Er plant jedoch, ein Haus zu kaufen und seine Familie nachzuholen. Noch arbeitet seine Frau als Notfall-Medizinerin in Oxford, lernt parallel aber bereits Deutsch. Choubey ist sicher, dass Siegen auch seiner Familie gefallen wird: „Ich habe schon gemerkt, dass viele Siegener nicht so positiv über ihre Stadt denken. Ich kann das gar nicht verstehen: Es ist so grün hier, es gibt tolle Wanderwege, eine sehr schöne Innenstadt und bedeutende Industrie. Siegen hat überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Es müsste sich einfach nur besser verkaufen.“

Siegen und Umland Prof. Dr. Bhaskar Choubey Sein halbes Leben verbrachte der gebürtige Inder in Oxford. Nach seinem Grundstudium war er mit einem Rhodes-Stipendium dorthin gekommen, um weiter zu studieren und schließlich eine Professur zu übernehmen. Zurzeit entwickelt er ein Konzept zur Einführung des englischsprachigen Masterstudiengangs „Electronics Design“. Mit dem Fraunhofer Institut in Duisburg baut er außerdem aktuell eine gemeinsame Forschergruppe auf.

Die Forschung

Ein Forschungsschwerpunkt von Bhaskar Choubey ist die Weiterentwicklung optischer Sensoren, um die Bildqualität zum Beispiel von Handykameras zu verbessern. Gleichzeitig arbeitet er daran, Kameras „intelligent“ zu machen: Mithilfe kleinster Chips oder Mikrosysteme sollen sie mit künstlicher Intelligenz ausgestattet werden, um Bilder nicht nur in bestmöglicher Qualität aufzunehmen, sondern auch smarte Informationen aus den Aufnahmen zu ziehen. Eine Technik, die dabei helfen könnte, die Bilderflut auf dem privaten Smartphone zu verwalten: Fotos würden dann nicht mehr mit nichtssagenden Bezeichnungen im internen Speicher verschwinden, sondern automatisch von der Kamera mit einem sinnvollen Label versehen.

„In unseren Aufnahmen stecken so viele Informationen über uns und unsere Welt, die wir gesammelt haben, mit denen wir aber nichts anfangen können. Wenn Kameras diese Informationen herausfiltern und intelligent verarbeiten könnten, würde das ganz neue Möglichkeiten eröffnen“, erklärt Choubey. Auch in anderen Bereichen könnten solche smarten Sensor-Systeme enorme Fortschritte bringen – etwa in der Medizintechnik oder im Straßenverkehr.

Mit intelligenten Kameras ausgestattete Fußgängerampeln könnten „erkennen“, wenn eine ältere Person die Straße überquert und die Grünphase entsprechend verlängern. Intelligente Blitzgeräte könnten ihre Aufnahmen sofort selbst auswerten und die Fahrzeughalter ermitteln. „Kameras würden dann nicht mehr nur Dinge aufzeichnen, sondern Entscheidungen treffen oder Geschichten erzählen“, sagt Choubey.

