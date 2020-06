Siegen: Polizei sucht Seelbacher Tankstellenräuber

Überfall auf Tankstelle in Seelbach: Die Polizei sucht nach einem etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann, der mit osteuropäischem Akzent spricht.

Seelbach. Am Samstagmorgen wurde die Tankstelle an der Freudenberger Straße in Seelbach überfallen. Die Siegener Polizei fahndet nach dem Täter.

Samstagmorgen gegen 7. 15 Uhr, betrat der Mann den Verkaufsraum der Tankstelle an der Freudenberger Straße. Er bedrohte die 24-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte sie auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Das Bargeld von einigen hundert Euro wurde in eine rote Plastiktüte gestopft. Der Mann floh zu Fuß in Richtung Seelbach (Sparkasse/Dornseifer-Markt).

So soll der Täter ausgesehen haben

Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Durch die ausgewerteten Videoaufzeichnungen und die Aussagen der 24-Jährigen kann der Mann wie folgt beschrieben werden:

etwa 25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

etwa 80 Kilo schwer, kräftige Gestalt

hellblonde Haare

hellblaue Augen

blase Haut

Er war bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpulli mit dunklen Abbildungen am Oberarm und einer weißen Aufschrift vorne.

Er trug eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle und einen Mund-Nasen-Schutz aus Stoff.

Der Mann sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent.

Hinweise an die Kripo in Siegen unter 0271/7099-0

