Siegen: Polizei besucht betrunkenen Fahrer zu Hause

Die Siegener Polizei trifft den Autofahrer, der in Weidenau Unfallflucht begangen hat, zu Hause an. Der Unfallfahrer war betrunken.

Weidenau . Schnell geklärt werden konnte in Weidenau eine Unfallflucht. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen, die Polizei suchte den Fahrer zu Hause auf.

Ein lauter Knall vor seinem Laden an der Weidenauer Straße schreckte am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr den 39-jährigen Mitarbeiter eines Schnellimbisses auf. Aus dem Fenster sah er, dass ein BMW gegen ein Verkehrszeichen gefahren war, das nun beschädigt in den Gehweg ragte.

Hausbesuch von der Polizei – Führerschein weg

Der Fahrer des BMW kam in den Imbiss, gab den Unfall an, wollte aber die Regelung ohne Polizei. Dies wollte der Imbissinhaber aber nicht. Nun setzte sich der BMW-Fahrer in seinen Wagen und fuhr davon. Da das Kennzeichen feststand, suchten Beamte der Wache Weidenau den Halter an seiner Wohnanschrift auf. Dort fanden sie den beschädigten Wagen und den Fahrer vor.

Der 33-jährige BMW-Fahrer war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

