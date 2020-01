3 / 8

Siegen- Wachsgießen der Lokalredaktion orakelt das Jahr 2020

Ein Freizeitpark für Neunkirchen. Das steckt also hinter dem Umbau der Ortsmitte: Neunkirchen plant die Umgestaltung – Aufenthaltsqualität, Einzelhandel, Wohnraum. Aber wie der Blick in die Zukunft zeigt, ist es damit nicht getan – die Gemeinde schafft 2020 das Kunststück, all das mit Achterbahnen und Loopingrutschen zu verknüpfen. Das belebt den Ortskern dann so richtig!

Foto: Jan Hendrik Schulz