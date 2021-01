Unfall Siegen-Oberschelden: Auto schleudert bei Glätte in Graben

Oberschelden. Auf glatter Fahrbahn gerät ein 19-jähriger Autofahrer bei Siegen-Oberschelden ins Schleudern und wird bei dem Unfall verletzt. Straße gesperrt.

Am späten Mittwochabend, 6. Januar, ist ein Autofahrer in Siegen-Oberschelden auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren.

Gegen 22.30 Uhr war der 19-jährige VW-Fahrer mit seinem Beifahrer (16) von Heisberg kommend auf der Oberschelder Straße in Fahrtrichtung Oberschelden unterwegs. In Höhe des Wanderparkplatzes Lurzenbach verlor er nach Polizeiangaben auf glatter Fahrbahn bei wohl nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Verletzter Unfallfahrer wird in Siegener Krankenhaus gebracht

Der Pkw schleuderte auf der Gegenfahrbahn in eine Böschung und zurück, kippte auf die Seite und kam dann in einem Graben zum Stillstand. Der 19-Jährige wurde verletzt und musste durch den Notarzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 16-jährige Beifahrer wurde nicht verletz.

Wegen auslaufender Betriebsstoffe und Reinigung der Fahrbahn wurde die Feuerwehr Oberschelden alarmiert. Aufgrund der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Oberschelder Straße für fast eine Stunde voll gesperrt. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.