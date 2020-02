Siegen. Chor und Orchester der Uni Siegen präsentieren in der Nikolaikirche Kompositionen des 20. Jahrhunderts mit einem Jazz-Trio und einem Knabensopran

Siegen: Neue Musik in alten Gemäuern

Ute Debus, die Chor und Orchester der heimischen Universität leitet, hatte an diesem Abend in der rappelvollen Nikolaikirche ein echtes Heimspiel. Denn in den altehrwürdigen Mauern mit dem goldenen Krönchen darüber ist auch ihre Kantorei Siegen zu Hause.

Ute Debus ist dafür bekannt, in ihren Konzerten auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Und Benjamin Britten, Bob Chilcott, Dmitri Schostakowitsch und Leonard Bernstein mit all ihrer Unterschiedlichkeit in einem Programm zu kombinieren, hat noch niemand gewagt. Doch ihr Mut wird belohnt. Der Beifall des stehenden Publikums ist ebenso enthusiastisch wie rhythmisch.

So rhythmisch wie Bob Chilcotts „A Little Jazz Mass“. Chilcotts Jazz-Messe verlangt dieses sichere Gefühl für Rhythmik. Vor allem beim „Gloria“, bei dem Chor und das begleitende Jazz-Trio, bestehend aus Bassist Karl-Friedrich Wahler, Drummer Thomas Kehren und Tastenmann Felix Oerter nach Herzenslust swingen können. Beim „Sanctus“ wird es schwierig. Bob Chilcott steht wie kein Zweiter für abwechslungsreiche, anspruchsvolle Arrangements.

Bob Chilcott (64) ist einer der renommiertesten englischen Komponisten und Chorleiter. Während seiner musikalischen Karriere gehörte er dem Chor des King's College in Cambridge an, sang dort auch als Knabensopran und war von 1986 bis 1997 Mitglied der King's Singers, einem der weltweit besten A-cappella-Ensembles. Viele Arrangements dieser Gruppe stammen aus seiner Feder.

Der Uni-Chor, von der Empore aus singend, weiß die akustischen Chancen des alten Gemäuers zu nutzen. Sie öffnen klanglich alle dynamischen Schubladen und lassen dabei ihren Gesang nie angestrengt wirken.

Jazz im dreiviertel Takt

Benjamin Brittens „Simple Symphony“ scheint Bach’sche Leichtigkeit mit Harmonien des 20. Jahrhunderts kombinieren zu wollen, dabei aber auch Ausflüge in vorsichtige Disharmonien nicht zu scheuen. Beeindruckend der Mittelteil, den er „Playful pizzicato“ nennt und der ausschließlich aus angezupften Saitentönen besteht. Für das Orchester eine virtuose Herausforderung, die es mit beeindruckender Souveränität meistert. Sicherlich auch dadurch, dass der Klangkörper zum größten Teil aus Musikstudenten besteht, bekannte Musiker der heimischen Orchesterszene aber das unverzichtbare Gerüst bilden.

Britten nannte sein kleines kompositorisches Kunstwerk „Einfache Sinfonie“. Dazu gehört aber auch ein furioses Finale. Und das liefert er mit einer guten Schüppe Beethoven’scher Dramatik. Dmitri Schostakowitsch hat seine Suite Nr. 2 ausdrücklich für Jazz-Orchester geschrieben. Und so genießen die Zuhörer Marsch, Tanz Polka und Walzer einmal ganz anders. Die große Bläser-Fraktion des Uni-Orchesters glänzt im satten, schwelgerischen Big Band Sound, garniert mit wunderschönen solistischen Verzierungen.

Leonard Bernsteins „Chichester Psalms“ sind seine Vertonungen und damit auch musikalischen Interpretationen von Psalm-Texten. Hymnisch-kraftvolle, vom Orchester unterstützte Chorpassagen scheinen die Kirchenmauern erzittern zu lassen und fast lyrisch wird es, wenn sich Friedemann Sobanski, als Knabensopran von der Kanzel aus singend, mit seiner glashellen Stimme aus dieser Klangwucht heraushebt. Denn Hoffnung verbreiten die Psalmtexte nicht uneingeschränkt. Das Finale jedoch sollten sich manche der herrschenden Friedenszerstörer über ihren Schreibtisch hängen: „Siehe, wie gut und angenehm es ist, wenn Brüder zusammen leben in Eintracht.“

