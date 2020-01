Siegen. 33 Menschen ohne Krankenversicherung hat die Malteser-Ambulanz in Siegen 2019 behandelt, darunter vier Minderjährige und sieben Schwangere.

Siegen: Mehr unversicherte Patienten für Malteser-Ambulanz

Die Zahl der Patienten, die die Malteser-Ambulanz für Menschen ohne Krankenversicherung in Siegen aufsuchen, ist im vergangenen Jahr gestiegen. Insgesamt 85 Mal ist die Praxis im Jahr 2019 aufgesucht worden.

Die Zahl der Erstkontakte lag bei 33 und damit genau auf dem Niveau des Vorjahres, teilt die Malteser-Ambulanz mit. Erhöht hat sich die Zahl der Patienten, die zum wiederholten Male bei den ehrenamtlichen Ärzten Hilfe suchten: 52 Kontakte und damit zwölf mehr als im Jahr 2018 zählten die Helfer hier.

Die meisten neuen Patienten stammen aus Europa

Unter den 33 Patienten ohne Krankenversicherung, die zum ersten Mal kamen, war die Altersgruppe der 18- bis 40-Jährigen mit 16 Personen am stärksten vertreten. Acht Personen waren zwischen 41 und 60 Jahre alt, fünf waren älter; vier neue Patienten waren minderjährig. Es wurden 19 männliche und 14 weibliche Personen erstmals behandelt, davon waren sieben schwanger.

Die weit überwiegende Zahl der neuen Patienten stammte aus Europa, acht aus Deutschland, vier aus dem übrigen EU-Raum und neun aus Nicht-EU-Ländern). Weitere neun Personen stammten aus Afrika und drei aus Asien. Elf der Erstpatienten verfügten über einen legalen Aufenthaltsstatus, zwölf nicht, zehn machten dazu keine Angabe.

Siegener Praxis sichert auf Wunsch völlige Anonymität zu

In der Malteser-Ambulanz, die ähnlich ausgestattet ist wie eine gewöhnliche Hausarztpraxis, können Patienten anonym bleiben, wenn sie dies möchten. Es sind auch keine Terminvereinbarungen nötig oder möglich. All das soll die Hemmschwelle senken und sicherstellen, dass weder Scham noch Sprachschwierigkeiten oder Furcht vor Entdeckung die Betroffenen davon abhält, medizinische Hilfe aufzusuchen. Die einzige Voraussetzung zum Besuch der Praxis ist, dass die Patienten nicht krankenversichert sind.

In der Malteser-Ambulanz kümmern sich derzeit 20 ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachkräfte, Arzthelferinnen und eine Verwaltungsfachkraft um die Patienten und halten Kontakt zu kooperierenden Fachärzten und Krankenhäusern. Die Praxis am Häutebachweg 5, Hintereingang Pfarrheim St. Marien, ist von der Siegener Innen- und Oberstadt in wenigen Minuten fußläufig erreichbar und liegt in der Nähe mehrerer Bushaltestellen. Die Sprechstunden finden immer donnerstags von 18 bis 20 Uhr statt.

